Satser 100% — og nå er de bedt til Russland

Etter en opptreden på Buktafestivalen i sommer ble guttene i Neon Apartment invitert til å opptre i en russisk rockefestival.

I egenskap av å være daglig leder for UKM Arctic Troms har Odd-Halvdan Jakobsen hatt en del å gjøre med medlemmene i Neon Apartment.

– Da de medvirket i UKM kalte de seg for 10th Harmonic. Hvorfor de har valgt å skifte bandnavn vet jeg ikke, men det er sikkert en grunn for det, mener Jakobsen.

Han beskriver Neon Apartment som svært talentfull. Ikke minst gjelder det Sondre Sætaberget, som han mener er kromtappen i bandet.

– Han er bandets vokalist, og også den som gjør det meste på låtskrivingsområdet. Hvis disse guttene fortsetter som de har begynt og står på mener jeg at de kan ha en fremtid innen musikken. Men det krever innsats,.Ingenting kommer av seg selv i denne bransjen, understreker Jakobsen.

Også festivalsjefen for en stor rockefest i Arkhangelsk lot seg begeistre av Neon Apartment.

– Han overhørte en konsert de gjorde på Buktafestivalen i Tromsø i sommer. Han likte tydeligvis det han hørte, for etterpå inviterte han dem til å opptre på en stor rockefestial som går av stabelen i Arkhangelsk i oktober i år.

Betyr mye

Når det gjelder denne invitasjonen så tror vokalist Sondre Sætaberget at Odd-Halvdan Jakobsen må ta noe av ansvaret for den.

– Odd-Halvdan var selv i Tromsø, og jeg har en mistanke om at han at han hvisket noen ord i øret til den russiske festivalsjefen, sier vokalisten.

– Hvor viktige er denne opptreden i Russland for dere?

– Den er viktig på flere måter. Det er en for oss helt ny arena og scene. Vi når ut til et annet og større publikum, og får en mulighet til å etablere nye kontakter. Og så er det jo stas at festivalsjefen vil ha oss til å opptre på festivalen sin.

– Medlemmene i bandet ditt kommer fra forskjellige steder.

– Ja, det geografiske spennet er ganske stort. Noen er fra Målselv, en er fra Svolvær og en kommer fra Danmark.

– Satser dere hundre prosent på musikken?

– I bunn og grunn gjør vi egentlig det. Men vi har alle full jobb ved siden av. Foreløpig er vi avhengig av det for å overleve, spillejobbene vi får er ikke nok til å leve av. Men musikken er bortimot en full jobb den også, vi legger ned mange timer på den.

– Når dere deltok i UKM, hvilken kommune representerte dere da?

– Både Målselv og Tromsø. Nå om dagen er vi det du kan kalle et tromsøbasert band, det er der vi ha basen vi jobber ut fra.

Nye låter

– Lager dere nye låter?

– Ja, stort sett hele tiden. Vi skal slippe en ny singel i løpet av denne måneden, og jobber med EP med fire nye låter som vi etter planen skal slippe på nyåret.

Neon Aparment gikk også ut som det seirende bandet i årets Rock mot Rus.

Odd-Halvdan Jakobsen mener at man ikke skal undervurdere verdien av en opptreden på en russisk festival.

– Når unge og talentfulle musikere møtes i en internasjonal festival har det flere positive virkninger. Man bygger ut sitt kontaktnett, og man tar til seg hordan andre fikser det man selv driver på med.