- Man blir ikke modigere av å se skrekkfilm

Publikum strømmer til kinoene for å bli skremt, men psykolog Hanne Renland tror ikke på det gode grøss.

Det store antallet med skrekkfilmer som produseres beskrives som en renessanse for en sjanger som lenge har slitt med nyskapning og publikumsoppslutning. Filmer som «It Follows», «The Witch» «Annabelle 2: Creation» og «IT» har også fått gode anmeldelser av filmkritikerne. Man må tilbake til lanseringene av de to klassiske skrekkfilmene «Exorsisten» og «Poltergeist» for å oppleve like stor publikumsinteresse. Men er det sunt å gå på kino for å bli skremt?

– På det spørsmålet vil jeg svare et klart nei. Hvis man tror at det å utsette seg for dette har noen psykologisk gevinst så er det feil. Man blir ikke modigere av å se skrekkfilmer på kino. Spesielt for barn og ungdom, som har større innlevningsevne enn voksne, kan det være alt annet enn sunt, understreker psykolog Hanne Renland.

– Snakker vi om ettervirkninger, om scener fra skrekkfilmer som dukker opp når det passer minst?

– Ja, det vi har sett i slike filmer blir lagret i det vi kan kalle minnebilder. Kommer vi i en situasjon, og nå snakker jeg i utgangspunktet om en helt uskyldig og ufarlig situasjon, men der stemningen minner om det vi så i en skrekkfilm, kan det bli ubehagelig. Vi mennesker reagerer som regel ikke særlig rasjonelt når vi blir redd.

Hanne Renland forstår likevel at mange oppsøker denne type filmer for å få et adrenalinkick.

– Men det er andre og mye bedre måter å få det på. Det man opplever ved å se skrekkfilmer er en negativ ladet situasjon der kroppen inntar en slags forsvarsposisjon. Jeg vil ikke påstå at man tar skade av å se en skrekkfilm, men jeg ser ingen hensikt med å utsette seg for noe slikt.

Kvalitetsøkning

Kinorådgiver Grethe Næss i Film & Kino sier at hun personlig skygger unna skrekkfilmer fordi hun blir skremt av dem. Samtidig jobber hun i en bransje som har som oppgave å lokke flest mulig til å gå på kino.

– Jeg har ikke sett en skrekkfilm på kino siden jeg som ung så «Exorsisten», som jeg ble skikkelig skremt av. Men med den teknikken man har tilgjengelig i dag er nok den bare barnemat, mener hun.

– Synes du at det er positivt at skrekkfilmer lokker flere til å gå på kino?

– Jeg synes at det er positivt at flere går på kino, der film bør sees. Det er også positivt at man ikke lenger lager skrekkfilmer som fokuserer på blod og vold av typen «Motorsagmassakren». Jeg er som du skjønner langt fra noen ekspert på området, men jeg forstår det slik at skrekkfilmene man lager når forteller en skikkelig historie samtidig som kvalitetsnivået på dem er betydelig hevet.

Grethe Næss ble denne uka invitert på kino for se den kinoaktuelle skrekkfilmen «IT», men nektet å bli med.

– Jeg tror at vi som er bra voksne ikke liker å gå på kino for å bli skremt. Det ligger mer for de yngre, jeg har selv en datter på 21 år som elsker slike filmer. Når det gjelder denne formen for gyserglede er det ingen forskjell på gutter og jenter.

Facebookmelding

Men også rutinerte skrekkfilmregissøren kan få en støkk. Det skjedde med regissør Brian O´Malley da han skulle skyte scenene til filmen «The Lodgers» i det som skal være Irlands mest hjemsøkte hus, Loftus Hall. Regissøren fikk en anonym facebookmelding fra en ukjent som rådet ham til ikke å filme i det huset.

– Jeg må være helt ærlig og si at jeg fikk frysninger nedover ryggraden. Det ble liggende å ulme bakerst å hodet mitt. Hva vet den personen om dette huset som jeg ikke vet, sier Brian O´Malley til bransjenettstedet Filmweb.

«The Lodgers» har internasjonal premiere i september, men har foreløpig ikke fått norsk kinodistribusjon