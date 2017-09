Sørvaag er det store trekkplasteret

Mennesker fra fjern og nær har kjøpt helgepass til Nord Norsk Singel- festival på Nedre Målselvfossen Feriesenter.

Det opplyser Tormod Berg ved Nedre Målselvfossen Feriesenter, som står som arrangør av Nord Norsk Singelfestival, som arrangeres førstkommende fredag og lørdag.

– Det er hittil solgt litt over 200 helgepass til singelfestivalen, et forhåndssalg som er bedre enn noensinne før. Noen av disse er det mennesker såpass langt unna som Vesterålen, Alta og Tromsø som har sikret seg. Så man kan trygt si at folk kommer fra nær og fjern, sier Tormod Berg, som mener at dette er åttende eller niende gang en singelfestival arrangeres på Nedre Målselvfossen Feriesenter.

– Hvor mange tror du kommer?

– Ut fra forhåndssalget tror jeg vi kan vente oss et sted mellom 400 og 500 mennesker. Og vi har veldig god plass til alle sammen, også de som måtte komme i bobiler eller med campingvogner. Men mange av våre gjester foretrekker å leie en hytte.

Headliner

– Hanne Sørvaag er vel festivalens store headliner?

– Helt klart. Hun er en svært dyktig artist som har skrevet mange låter som også har gjort internasjonal suksess. Blant annet «My Destiny», som ble fremført av Kathrine McPhee i Amerivan Idol-finalen, og som kort etter steg til en andreplass på Billboards singellister. Her kjemme har hun blant annet skrevet «My Heart is Yours», fremført av Didrik Solli-Tangen.

– Hun har opptrådt hos dere før?

– Ja, hun var en av artistene som opptrådte på countryfestivalen vår, og hadde selv lyst til å komme tilbake. Hanne Sørvaag er en veldig folkelig, jordnær og hyggelig jente som det er lett å forholde seg til. Helt uten primadonnanykker, understreker Berg.

Av musikalsk underholdning ellers kan singelfestivalen by på bandet Scenestrekk.

– Disse guttene har opptrådt hos oss før. Alle tre har lang fartstid både fra norske og utenlandske band. De spiller musikk som både er bra og lyttet til og danse til.

En annen artist man kan lytte til er Marius Brynjulfsen.

– Han er blant annet kjent fra Idol og for sin stemmeprakt og sin evne til å få stemningen på topp. Han garanterer også høy allsangfaktor, lover Berg.

Vanlige folk

– Er det bare mennesker som er singel som kommer på disse arrangementene?

– Langt der i fra, det kommer også vanlige folk. Og med det mener jeg par, gifte eller samboere, som er ute etter å tilbringe en hyggelig helg med fin musikk og den muligheten en slik festival gir til å treffe andre mennesker.

– Hvor på anlegget skal dette foregå?

– Dette er et innearrangement der alt som formidles fra scenen foregår inne. På denne tiden av året er det såpass kjølig om kveldene at det ikke er tilrådelig å bruke sceneanlegget ute.