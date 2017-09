- Første gang de spiller hos oss

Ølhunnan er første band på podiet på On The Corner denne høsten.

Det opplyser innehaver Beate Moeggen på On The Corner på Finnsnes.

– Ølhunnan er klar for å sparke i gang høstsesongen på konsertstedet On the Corner førstkommende lørdag. Det er første gang bandet spiller hos oss, sier hun.

Beate Moeggen forteller at hun har ønsket å stelle i stand en konsert med dette bandet lenge, og at datoen for opptredenen ble satt for en tid tilbake.

– I og med at vi bare kjører rundt 10 konserter i året på On The Corner, så liker vi å booke inn band lang tid i forveien slik at vi får tak i dem vi er ute etter. Ølhunnan er altså først ut nå i høst, men vi har masse spennende på programmet framover. Vi har lagt oss på den linjen at vi aldri kjører konserter på sommeren, forklarer Moeggen.

Etablert i 1999

Ølhunnan ble etablert høsten 1999 av Magne Brynhjulfsen, Arnstein Holmstad og Leif Jakobsen.

– En EP som inneholdt fire egenproduserte låter ble innspilt i januar og februar i 2002. Ølhunnan hadde realeasekonsert i forbindelse med dette på det tidligere utesedet Sumaloftet våren 2002. Ølhunnan har vært oppvarmingsband for Smokie, og i tillegg hatt mange andre større jobber som har gitt dem rutine samt et varemerke på god musikk, og da spesielt kjente norske låter, forteller Moeggen.

Funnet sammen igjen

Etterhvert ble medlemmene i Ølhunnan med i andre band og prosjekter, men har alltid funnet sammen igjen.

– De siste årene har de vært lite ute på veien, men mye på øvingslokalet hvor nye låter har blitt prioritert. En del av disse vil bli fremført på On the Corner på lørdag, så publikum kan glede seg til mye nytt på reportoiret. Ølhunnan har nylig fått inn Runar Simonsen på tangter, noe som har hevet nivået og ikke minst endret sound på bandet. Nå er profilen på det som en gang var nådeløs rock`n roll med alt for mye guffe, blitt melodiøs rock`n roll med stor tyngde av norske artister, mener Beate Moeggen, og fortsetter:

– Alt dette leveres med god lyd og ikke minst stor spilleglede. Jeg og jentene i baren gleder oss veldig til å høre bandet på scenen lørdag, og vi skal gjøre vårt aller beste for at publikum også trives, lover Beate Moeggen avslutningsvis.