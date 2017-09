– Spent på hvor stor interessen blir

Kinosjefen ved Heggelia kino har sikret seg to premierefilmer, men har ingen tro på stinn brakke for norske "Thelma" og amerikanske "Mother".

– Tendensen er klar. Norske dramafilmer er ikke så interessant for norske kinogjengere.

Det sier kinosjef Vidar Fagerli ved Heggelia Kino, som har sikret seg premiere både på den norske filmen «Thelma» og den amerikanske filmen «Mother!». Begge filmene er kodet som drama, spenning og thriller.

– Når det gjelder «Thelma» så har jeg som alle andre fått med meg at den har fått svært gode kritikker både her til lands og i utlandet. Jeg er ganske spent på hvor stor interessen vil bli for den her, innrømmer kinosjefen, som har en mistanke om at den ikke kommer til å nå de store høyder.

Underholdningsfilmer selger

– Når det gjelder norske dramafilmer, som gjerne er litt problemorienterte og smale, så har trenden lenge vært slik at det er produksjoner som trekker lite mennesker til kinoene. Her til lands er det historiske filmer av typen «Kongens Nei» og rene underholdningsfilmer som «Børning» som selger.

Han tror verken «Thelma» eller «Mother!» vil bli noen bestselgere hos han.

– Jeg tviler på at så mange soldater vil se «Thelma», og heller ikke så mange sivile. Når det gjelder «Mother!» så tror jeg at kjente skuespillere som Jennifer Lawrence, Michelle Pfeiffer og Javier Bardem kan trekke en del mennesker. Men jeg tror ingen av de to filmene vil få vårt publikum til å gå mann av huse, som det heter.

Babykino

I dag er høstsesongens første Babykinovisning, som har hatt et opphold midt på sommeren, på Heggelia Kino.

– Der har du av alle filmer valgt å sette opp krigsfilmen «Dunkirk»?

– Ja, og det har jeg gjort etter oppfordring fra målgruppa selv. Vi har vært i dialog med en gruppe som representerer den, og fått opplyst at dette er en film mødre ønsker å se. Da er det vår jobbe å etterkomme dette ønsket, det er målgruppa som bestemmer. Så får vi se hvor mange som dukker opp på visningen. Førstkommende fredag er samme film satt på Seniorkinoen.

Seniorkino

– Også her var det et ønske om at den skulle settes opp. Noe som ikke er overaskende, dette er jo en film midt i blinken for denne seergruppa. Og her må vi minne om at det ikke er noe nedre aldergrense, bortsett fra den som sensuren har satt, for alle som ikke har sett den ennå, eller som synes at det passer godt å gå på kino på dagtid, understreker Vidar Fagerli.