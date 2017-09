Fremføres med et stjernelag på Finnsnes

Ola Bremnes dømmer ingen i sitt manus og sine sanger om den siste kvinnen som ble brent på bål i Norge.

Det understreker Monica Munkvold Døsen, som både er produsent og trakterer tangenter i forestillingen «Johanne Nielsdatter – Dømt til å brennes», som er satt opp i Kulturhuset på Finnsnes fredag 10. november. Kammeroperaen, som produsenten foretrekker å kalle den, er et av innslagene i Arvid Hanssen-festivalen 2017.

– Ola Bremnes har tatt høyde for at det var en helt annen tid da Johannes Nielsdatter ble dømt til å brennes på bål i Borkenes i Kvæfjord. Det skjedde i november 1695, da troen på at det fantes hekser var sterk i befolkningen. Ut fra dette har Bremnes vært veldig klar på at det ikke er hans oppgave å dømme noen for det som skjedde da, forklarer Monica Munkvold Døsen, som også fremholder at forestillingen ikke er uten humor.

– I utgangspunktet er selvsagt dette en veldig tragisk og dramatisk historie, men Ola Bremnes har utformet teksten på en måte som gjør at det også er ting å le av. Men på en taktfull og respektfull måte.

Bjørn Sundquist

«Johanne Nielsdatter – Dømt til å brennes» hadde urpremiere i Harstad Kulturhus i fjor, men da med en litt annen rollebesetning.

– I år har vi vært så utrolig heldig at Bjørn Sundquist har sagt ja til å medvirke i forestillingen. Ola Bremnes har fortalt at når han skrev manuset hadde han nettopp ham i tankene.

– Hvilken rolle har Bjørn Sundquist?

– Ganske mange faktisk. Sundquist er blant annet prest, bøddel og forteller. Med såpass få på scenen er man avhengig av at alle gjør forskjellige ting.

– Har du jobbet med Bjørn Sundquist før?

– Nei, så det gleder både jeg og de andre oss til. Han er jo en meget dyktig scenekunstner, som er kåret til dette århundrets beste skuespiller, og som har fått tildelt Heddas ærespris for sitt virke. Vi er veldig glade for å ha ham med på laget.

Hovedrollen som Johanne Nielsdatter er i år som i fjor tildelt frilanssangerinnen Stine Mari Langstrand, som både behersker sjangre som klassisk, musikal, pop og rock.

Ellers medvirker også Ingeborg Skomedal Torvanger, som har mastergrad i cello både fra Stavanger og Rotterdam, og som nevnt Monica Munkvold Døsen på piano.

Komponist

Musikken til «Johanne Nielsdatter – Dømt til å brennes» er komponert av Arne Dagsvik. Han er utdannet lærer og organist, og har arrangert eller komponert over 1000 sanger for kor.

– Det er første gang dere opptrer på Finnsnes?

– Ja, og det ser vi fram til. Men når det gjelder selve festivalen vi skal opptre på vet jeg ikke så mye om den. Stort sett bare at den er oppkalt etter en kjent forfatter og dikter fra ditt område.

Kammeroperaen er det eneste innslag arrangørene av Arvid Hanssen-festivalen har sluppet hittil.

– Vi har et møte 12. september, da alt skal være på plass. Etter det kan vi gå ut med resten av programmet, opplyser kulturhussjef Karin T. Olsen.