Med rundt 40 medlemmer er bare 10 mannfolk. Nå håper Finnsnes korforening å lokke til seg flere herrer.

Laijla Rasmussen er leder av korets pr-komité og sier damene må trø til når mannfolkstemmene uteblir.

– Det er jo slik at bass- og tenorstemmene er svært sårbare hvis noen av mannfolkene skulle utebli av en eller annen grunn. Da må vi «jome» til vi som er igjen. Det er ikke alle som er like sterk i stemmen og klarer det, så det klart at vi trenger mannfolk, sier Rasmussen.

Lokkemiddel

At man må være flink med noter, eller være i en viss alder har lite å si, forteller Rasmussen.

– Fåtallet av oss kan det med noter, vi ser hvor det går opp og ned, og vi har en flink kordirigent som hjelper oss. Jeg vil si vi har det mer i gehøret. Så er det viktig å få frem at vi ikke er et gammelt og traurig kor. Vi ble opprettet i 1954, men vi har medlemmer i mange aldre og er en livlig gjeng som synger låter med fart og futt i, sier Rasmussen

– Hva skal dere lokke mannfolka med?

– Ja det var jo det, jeg tror ikke vi har noe lokkemiddel, annet enn at vi er en sosial og trivelig gjeng som alle sammen liker å synge, ler hun.

Sosialt

Kåre Rauø, en av mannfolka i koret ber andre mannfolk slå seg løs og bli med på moroa.

– Vi håper jo at det er noen potensielle sangere som har lyst å bli med å synge sammen med oss. Vi ønsker å bli et bedre og mer fullstendig kor, da trenger vi et godt mannskap, sier Rauø.

Han forteller at den sosiale gevinsten er stor når man er med i et kor.

– Vi har det kjekt og hyggelig sammen, det er det ikke tvil om. Denne aktiviteten gir så mye på mange måter. Det absolutt en aktivitet en kan få mye igjen på, både musikalsk og sosialt.

Korkampen

Høst er for mange sesongstart for kor-aktiviteter. Det er det også for Finnsnes korforening som har fylt opp timeplanen for høsten.

– For vår del er det mye spennende som skjer fremover. Det første vi skal delta på er jubileumet i Sørreisa med Sørreisa mannskor. Så er det korkampen i Istindportalen i oktober, noe vi gleder oss mye til. Deretter er det konsert med Hanne Krogh og noen julekonserter som står for tur, forteller korets dirigent, Kristian Kaurin.

Han i likhet med de to andre håper flere mannfolk viser interesse for korsang.

– Målet er å kunne få syv personer på hver stemme. Nå er det bass og tenor vi mangler, så mannfolka er kjærkomment. Men selv om det er mannfolka vi vil ha så er alle som vil være med, hjertelig velkommen, avslutter Kaurin.