– Sett av en helg til «Sangfesten Arctic Edition»

Alle som ønsker å delta i det store prosjektkoret til Metodistkirka trenger bare å bruke en helg på det.

Nærmere bestemt helga fredag 6. til og med søndag 8. oktober, da både øving og konsert skal avvikles i Finnsnes kirke.

– Det er vi som er i Metodistkirka som står som arrangør for dette prosjektet, men vi bruker Finnsnes kirke fordi det er mye bedre plass både til øving og fremføring av konserten der enn i Metodistkirka, forklarer Roy-Frode Løvland.

Ideen om å sette sammen et prosjektkor ble født etter et sangfestarrangement i Flekkefjord for to år siden, der også Privilegium Gospel medvirket.

– Prosjektet ble ledet av Ruth og Emmanuel Waldron. Paret er opprinnelig fra London, men er bosatt i Flekkefjord der de er ansatt i Metodistkirka. I ettertid har sangfesten spredt seg til andre metodistmenigheter i landet, der man har gjort noe lignende. Nå har vi bestemt oss for å trå til, og siden sangfesten aldri har blitt arrangert så langt nord før kaller vi den for «Sangfesten Arctic Edition», forklarer Løvland.

Etterlyser sangere

Siden opplegget krever et kor der mange sangere er med er Løvland og resten av gjengen som sitter i gruppa som jobber med prosjektet ute etter mennesker som kan tenke seg til å være med i storkoret.

– Vi regner med at et slikt prosjektkor først og fremst kan være interessant for mennesker som allerede er medlem i et kor. I Midt-Troms, ikke minst i Sørreisa og Rossfjord, er det ganske mange kor. Og siden både øving og gjennomføringen av den avsluttende konserten gjennomføres i løpet av en enkelt helg er det noe som de aller fleste har tid til å være med på, påpeker Løvland.

– Alt gjøres på en helg?

– Ja, vi starter med øvingen fredag, og avslutter med konserten søndag kveld. Det vil være servering av mat og drikke i Finnsnes kirke alle dagene, så man trenger ikke å dra hjem for å få seg noe å spise.

– Hvor stor erfaring som sanger må man ha for å kunne delta i dette storkoret?

– Egentlig ingen, det tar våre dyktige instruktører fra London seg av. Når det er klart for konsert vil alle være i full stand til å gjøre det de skal gjøre.

– Hvor gammel må man være?

– Alderen på de som kan delta har vi satt fra ungdomsskoletrinnet og oppover. Noen øvre aldersgrense har vi ikke satt.

– Hvor mange kan dere ha med i koret?

– Det er god plass i Finnsnes kirke, også på podiet. Vi ønsker oss et størst mulig kor.

Påmelding kan skje via e-post eller telefon til metodistkirka eller til Roy-Frode Løvlands e-post eller telefon.

Tar seg god tid

Charlotte Presas Mathisen i Privileguim Gospel kan ikke få fullrost instruktør Ruth Waldron nok.

– Hun er en veldig dyktig instruktør, men også et varmt og hjelpsomt menneske. Da vi medvirket i det store prosjektkoret i Flekkefjord tok hun seg veldig god tid med oss. Hun går gjennom det som skal gjøres så mange ganger hun mener det er nødvendig. Det er bare en glede å jobbe med henne, og noe jeg oppfordrer flest mulig til å gjøre, understreker Mathisen.

– Hva er repertoaret på denne konserten?

– Gospel, og det settes sammen av Ruth og Emmanuel Waldron og Lise Løvland. Når det gjelder påmelding, så oppfordrer vi interesserte til å gjøre det så snart som mulig.