Tar for seg livets store spørsmål i nytt kurs

Et nytt kurs der man fokuserer på livets store spørsmål startet opp i Finnsnes kirke i går.

Alpha-kurset består av 10 ukentlige og tankevekkende samlinger med et måltid, undervisning og samtale i grupper. Her vil du bli tatt på alvor med dine tanker, ideer og spørsmål. Ingen spørsmål er for store, og ingen spørsmål er for små. I tillegg til samlingene, som i Lenvik menighet er lagt til onsdager hver uke, legges det opp til en speseillell lørdagssamling. Kurset går av stabelen på kveldstid, og ledes denne høsten av Sarah Blamire.

Bare å møte opp

Sokneprest Ruth Astrid Stellmacher er denne høsten ikke med på å lede Alpha-kurset.

– Siden kurset nå er allerede er startet opp kan etternølere bare møte opp på neste kurskveld, opplyser soknepresten.

– Det er altså ikke for sent å bli med på kurset?

– Absolutt ikke, det skal jo til sammen avvikles 10 kurskvelder. Vi har stor takhøyde og det er veldig uformelt på kursene våre. Så for de som er litt i tvil om de vil delta på kurset er det bare å komme og delta, og på den måten finne ut om dette er noe for dem eller ikke.

Lite påmeldingen

Ruth Astrid Stellmacher opplyser ellers at det på de tidligere kursene har vært bra oppmøte der til sammen 150 mennesker har deltatt i Lenvik.

– Denne høsten er det dessverre veldig lite påmelding, men vi håper at noen melder seg på i siste liten slik at vi kan arrangere dette kurset i år også.

– Hvor mange påmeldte må det være for at kurset arrangeres?

– Ikke så veldig mange, får vi fem-seks mennesker som vil følge kurset vil det gå som planlagt.

Mer enn 16 millioner mennesker over hele verden har deltatt på Alpha-kurset, der man blant annet utforsker hva den kristne tro om, og setter fokus på livets store spørsmål.