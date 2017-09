Snakker om bokprosjektet

Bokbad og opptredener er noe av det Pål Moddi Knutsen skal foreta seg i Stavanger litt ut i september.

I perioden 20. til og med 24. september arrangeres både Kapittel-festival og et internasjonalt ordførermøte. Sistnevnte er det Global Parliament of Mayors som står som arrangør for.

– Kapittel er Stavangers internasjonale festival for littertur og ytringsfrihet, og er en årlig festival som arrangeres av Sølberget, som Stavanger Kulturhus også kalles, forklarer festivalsjef Espen Røstbak i Kapittel-festivalen.

– Hva skal Moddi foreta seg på din festival?

– Ganske mye. Han skal gjøre en konsert i kulturhuset og opptre på en skole. Men han skal også delta i det vi kaller for bokbad. Der skal Moddi snakke om sitt eget bokprosjekt, om en bok som så vidt jeg fortår er like rundt hjørnet.

Engasjert

– Moddi skal også delta på det internasjonale ordførermøtet som Global Parliament of Mayors står som arrangør av.

– Ja, og der glir han jo helt naturlig inn med sitt store engasjement i samfunnspørsmål som opptar ham.

– Hva går dette ordførermøtet ut på?

– Det er noe som første gang ble arrangert i fjor. Det går ut på ordførere fra hele verden, som er engasjert i slike spørsmål, møtes i Stavanger for å forsøke å diskutere seg fram til løsninger på de store globale utfordringene vi har i dag. Blant annet miljø og sikkerhet.

Stolt

Elisabeth Krey Jenssen, som opprinnelig er fra Rossfjord i Lenvik, er prosjekt og kommunikasjonsjef i Global Parliament of Mayors.

– For min del vil jeg bare si at jeg som nordlending er veldig stolt over at man har invitert Moddi til disse viktige arrangementene. Vi gleder oss til å møte ham, understreker hun.

