– Mer aktuelt enn dette kan det ikke bli

Innehaveren av Moen Kulturlåve minner om at det snart er valg, og at Nordting derfor er det mest aktuelle man kan gå på akkurat nå.

Men foreløpig har Sverre Hågbo fått liten respons på sesongens siste arrangement i Moen Kulturlåve.

– Nå har jeg ikke vært inne og sjekket på et par dager, men hittil har billettsalget til Nordting vært heller dårlig. Det overrasker meg noe, da Nordting stiller lister til stortingsvalget. Jeg hadde regnet med mye større interesse i disse valgtider, for noe som er mer aktuelt enn dette kan man ikke få, understreker Hågbo.

– Besøket av Nordting er også sesongavslutning på kulturlåven. Er ikke det litt tidlig?

– Det kan man si, men for meg handler det om praktiske spørsmål som oppvarming. Den perioden vi går inn i nå er veldig usikker rent værmessig, blir det kuldegrader har jeg ikke muligheter til å opprettholde en temperatur i konsertlokalet som er behagelig for publikum.

– Nordting-sjef Amund Sjølie Sveen pleier å spandere bløtkake med marsipanlokk og vodka til publikum etter forestillingen. Vil det være tilfelle også hos deg?

– Nå er det mine gode hjelpere i Kalottspel som har booket ham for meg, men jeg regner med at han tar med seg denne tradisjonen hit også. Fra vår side vil vi uansett tilby kaffe og kaker til publikum.

Lokale innslag

–Nordting pleier også å hyre inn lokal underholdning i forestillingen.

– Jeg har fått med meg det, og hos oss vil disse bestå av Ragnhild Furebotten sammen med noen musikere fra Kalottspel, men det vil også være et jazzinnslag.

– Hvem er det som leverer jazzinnslaget?

– Der har vi et knippe gode musikere og artister. Jazzlaget består av Lena Jinnegren på vokal, Eivind Valnes på tangenter, Henrik Myrbakken på bass, og i all beskjedenhet meg selv på trommer. Jeg forstår det slik at det er Nordting som bestemmer hvilke låter som skal fremføres, så vi får bare prøve å gjøre det beste ut av det.

Voksenopplæring i Oslo

Amund Sjølie Sveen og hans scenehjelpere er fortsatt på veien med Nordting-forestillingen. På et spørsmål om han tror han blir valgt inn på Stortinget svarer han:

– Jeg tror vel at sjansene for det ikke er så store, vi har ikke rukket å drive valgkamp som de andre partiene. På den andre siden er vi ikke så opptatt av å innta maktposisjoner, men å flytte litt på meningene til folk. Vi har fokusert på eierskap, ressurser og distrikter. Temaer som også er blitt viktige i valgkampen, noe vi er veldig fornøyd med, sier Amund Sjølie Sveen.

– Føler du at dere blir tatt på alvor i den poltiske debatten?

– Jeg føler at en del mennesker er litt usikker på hvor vi står helt konkret politisk, og at vi blir oppfattet som annerledes. Vi har nettopp drevet litt voksenopplæring i Oslo, der ganske mange ikke har peiling på hva som skjer i Nord-Norge.

– Skal dere har valgvake?

– Det har vi ikke bestemt oss for ennå. Men det er noe vi bør gjøre ganske fort, det er jo ikke så lenge igjen til valget nå. Ellers ser vi fram til opptre i kulturlåven. Jeg har sett bilder fra den, og det ser veldig spennende ut.