Fire diktsamlinger å hente stoff fra

Roy-Frode Løvland har tonesatt langt flere av diktene til Kato Løvstad enn de to som ble fremført på Husøydagan.

Siden kaidebatten fra Høsøya også ble sendt på NRK 2, ble en av låtene også sendt på riksdekkende TV.

– Ja, vi fikk en skikkelig pangstart med låtsamarbeidet vårt på Husøydagan, så nå kan det bare gå nedover, spøker Roy-Frode Løvland.

På Husøya ble «Hør båra» og «Tel en nykommen en», med tekst av Kato Løvstad og melodi av Roy-Frode Løvland, som kjent fremført offentlig for første gang. Både tekstforfatteren og komponisten fikk flere gode tilbakemeldinger fra publikum, som ga uttrykk for at de likte det de hørte.

– Har dere kjent hverandre lenge?

– Vi har jo vist om hverandre, men ikke kjent hverandre. Å bli bedre kjent med hverandre er noe vi forsatt holder på med, svarer Løvland.

Et løft

Kato Løvstad synes at Roy-Frode Løvland har behandlet tekstene hans på en utmerket måte.

– Med den musikken som Roy-Frode har skrevet har han gitt diktene mine et kraftig løft. Et dikt kommer mye bedre til sin rett når det fremføres musikalsk. I låten «Hør båra» kan man faktisk høre hvordan vannet skyller over steinene, understreker Løvstad.

– Kato tror at jeg har laget musikk til 12 av diktene hans, men det er nok flere, røper Roy-Frode Løvland.

– Har dere tenkt på å utgi dette på plate?

– Vi har vel tenkt på det, men når man er blitt såpass gammel som meg er man blitt mer tålmodig, og man tenker seg grundigere over ting før man hopper på dem. En utgivelse medfører også at man må ta en økonomisk risiko. Men jeg utelukker det ikke, og holder en dør åpen for det, svarer Roy-Frode Løvland.

Siden Kato Løvstad hittil har utgitt fire diktsamlinger er det nok å ta av.

– Men dere skal vel bruke resultatet av dette samarbeidet til noe, for å uttrykke det slik?

– Det vil vi nok gjøre, og det kan være flere arenaer for det. Men også her ønsker vi ikke å forhaste oss, påpeker Løvland, som legger til at de allerede har fått forespørsler om å fremføre dette stoffet andre steder.

– Som for eksempel Arvid Hanssen-festivalen?

– Programvalget der overlater jeg til arrangørene å ta stilling til. Men ja, jeg ser at det kan være en arena for en type stoff som dette, svarer Løvland.

På rim

Når det gjelder hvilke dikt som egner seg best til å tonesette så er ikke Roy-Frode Løvland i tvil.

– Dikt som er skrevet på rim er de mest sangbare og de som er enklest å komponere musikk til. Da kan man jobbe ut fra rimet og rytmen i teksten. Musikken ligger på en måte allerede i tekst som er skrevet på denne måten, forklarer Roy-Frode Løvland.

Begynnelsen til samarbeidet mellom Løvstad og Løvland begynte med at Løvlands kone Lise Løvland spilte orgel på en gudstjeneste i Botnhamn.

– Etterpå spurte jeg henne om hun laget musikk til tekster. Hun sa at hun ikke gjorde det, men rådet meg til å sende noen dikt til hennes mann, da dette var noe han drev med, forteller Kato Løvstad.