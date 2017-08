Billettene går unna for Sumafesten

Billettene til årets Sumafest har gått som varmt hvetebrød.

Arrangørene anbefaler ingen å sitte på gjerdet. Antall billetter til årets Sumafest har tikka i rekordfart ned fra de 800 billettene det starta med, da billettsalget starta tirsdags morgen.

– To timer etter salgsstart var en tredjedel av billettene solgt. Jeg ser også det det er veldig mange billettransaksjoner på gang, forteller arrangør Christian Larsen på tirsdags formiddag.

At billettene går så fort unna, synes Larsen er utrolig gøy.

– Det er tidlig at mange satt klare da klokka var åtte. I fjor var det utsolgt etter fire dager, som var helt fantastisk til et helt nytt konsept å være. Det er ingen tvil om at billettene går fortere unna i år. Jeg tror mange i fjor hadde en god opplevelse, og de som ikke var der fikk høre det fra andre. Det er gjerne litt sånn at folk er vant til å vente å se an, men man bør sikre seg fort nå, sier Larsen.

Reprise

Sumafesten i fjor må sies å ha vært en braksuksess.

– Litt av konseptet er en kveld tilbake til Sumaloftet. Vi prøver å skape en reise tilbake til Suma og LaRock. Folka på jobb er de samme som jobba på Sumaloftet. På scenen står jeg og Jon Eirik Evenstad, som var faste DJer i mange år på Sumaloftet. Det blir musikk fra 90-tallet og tidlig 2000-tall. Det virker som om det slå an. I fjor sa folk at de var støle i flere dager etter, og ikke hadde dansa så mye siden Sumaloftet stengte.

Sumastemninga Larsen sier de ikke har umiddelbare planer om å øke antall billetter.

– Teknisk sett mener jeg vi at tåler mer, men det viktigste er å skape en god opplevelse. Vi ønsker ikke å utvide på bekostning av kø og trengsel. Vi hadde 800 billetter i fjor, der vi fikk tilbakemeldinger på god flyt. Det viktigste er at vi lager den gode gamle sumastemninga, men vi må se an pågangen. Vi prøver å selge ut først og så gjøre en vurdering. Møteplass Larsen sier mange tar turen til Finnsnes kun for Sumafesten. – Jeg tror folk er ute for å treffe hverandre igjen. Vi ser at mange som har flytta fra Finnsnes reiser hjem og tar en helg hjemme. Det er artig å skape en slik møteplass, sier Larsen, og hinter frempå om planer om lignende arrangement.

– Uten å røpe noe mer eksisterer det noen tanker om mer.