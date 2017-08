Mat, leker og kulturinnslag

Korps, kor, leker og mat fra flere forskjellige land var noe av det Gatefesten på Stonglandseidet kunne tilby i helga.

Styreleder i Folkeakademiet Tranøy, som er hovedarrangør av Gatefesten på Stonglandseidet, Herbjørg Valvåg, opplyser at årets arrangement var det fjerde i rekken. Gatefesten på Stonglandseidet er lagt til uteområdet og lokaliteter inne på Stonglandet skole.

– I år kom det til sammen 245 mennesker på gatefesten vår, noe vi bare kan si oss bra fornøyd med. Det var som vanlig lagt opp til en rekke aktiviteter for barn. Blant annet ble de sysselsatt av husflidslaget, som er en av flere gode samarbeidspartnere for oss. Det samme er koret Kor Flott, som også hadde ansvaret for kafédriften denne gangen, forteller styrelderen.

Kulturinnslag

Foruten å drive kafé hadde Kor Flott også noen innslag med det de helst driver med, altså korsang.

– Lørdag hadde vi også gleden av å høre et lite korps i sving. Korpset består av voksne og barn som kommer sammen for å spille hos oss. Så korpsmusikk ble det også.

Også Røde Kors besøkte gatefesten.

– Her kunne de unge blant annet få prøve seg i kunsten å springe med bårer, noe de også gjorde.

Foruten aktiviteter og kulturinnslag kunne man også by på eksotisk mat.

Ulike land

– Det ble solgt mat fra flere forskjellige land. God og spennende mat som falt i smak hos alle.

Også Herbjørg Valvåg kunne ønsket seg en noe bedre vær på lørdagen som var.

– Men en del boder er jo under tak, og så har vi hele skolen som kan tas i bruk om nødvendig. Så alt i alt kan vi bare si oss med arrangementet. Været er det jo uansett vanskelig å gjøre noe med.