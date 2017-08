Kaldt og hustrig under årets Bardumartna

Helgas lave temperatur og en del regn førte til noe mindre besøk på Bardumartnan.

Fredagens regnvær og den sure vinden la en demper på publikums tilstrømming til årets Bardumartna. Lørdagen bedre været seg noe og besøket tok seg godt opp. Det gjorde den også på søndagen. En av de faste deltakerne på Bardumartnan er Jorids lefsebakeri.

- Jeg har vært med her i mange år, i alle fall de siste 6-7 årene. I tillegg er jeg på Villmarksmessa og jeg er meget godt fornøyd med responsen fra mine kunder. Selv i går da det var regn og heller hustrig, solgte jeg ganske bra. Mest populær er faktisk Balsfjordlefsa mi, ei lefse som jeg baker etter ei gammel god oppskrift. Jeg kommer fra Vesterålen og deltar på mange messer rundt omkring, forteller Jorid Hansen.

- Detter er ei veldig flott dame med herlige lefser og jeg er kommet hit ens ærend for å få ny forsyning av lefsene hennes. Jeg kjøper så masse at jeg har til neste gang hun kommer hit, forteller Rita S. Trondstad.

Ute blant folket på messa, var det også to som kom sittende på en spesiell sykkel.

- Dett er en sykkel som Barduheimen har anskaffa og den er veldig flott. Her kan to stykker sitte i et sete framme på sykkelen og bli kjørt omkring. Det er artig å få ta en tur ut på Bardumartnan, selv om det ikke på noen måte er kjedelig å være på Barduheimen, der skjer det noe hele tiden. Vi er kommet hit for å få tak i lefser, forteller Peter Omdahl og Kjellaug Sundheim, som ble sykla til martnan av Ida Sørensen.

Sissel Martinsen hadde en bod med truser, vaskekluter og håndduker, med noe spesielle tekster på.

- For meg er dette en hobby. Jeg jobber til vanlig på en kafe og denne broderingen er en fritidssyssel. Jeg var her i fjor også og da solgte jeg bra, men er ikke fult så fornøyd i år. Været har nok skyld i det. Men jeg kommer tilbake til neste år, så da får vi se. Jeg deltar på en 6-7 messer i året, blant annet i Sørreisa, forteller Sissel Martinussen fra Evenes.

Per Agnar Segtnan fra Bardu solgte kniver.

- Jeg har laga alle knivene selv. Skaftet er laga av åreknuter på bjørk og slirene av rårandsskinn. Det er skinn som har et fettlag i midten og blir veldig hardt når det tørker. Knivbladet kjøper jeg fra Telemark. Det er hjemmesmidd forteller han.

En av attraksjonene på martnan var tryllekunstner og buktaler Håkon Esplo. Han hadde en meget god evne til å få kontakt med sitt ungdommelige publikum fra starten av og fikk mange gode råd fra dem under vegs. Han fikk også assistanse på scenen av sju år gamle Thord Inge Jensen. Etter tryllingen dukka papegøya Anton opp på Esplos venstre arm og man fikk oppleve buktaling på sitt beste.

- Det var veldig artig å få være med. Han var veldig flink og artig og var så kvikk med det han gjorde at jeg så ikke at jeg ble lurt litt, kunne den unge tryllekunstnerassistenten fortelle.

Men det var også underholdning for de voksne og for andre gang stod Senja trekkspillklubb for det.

- Turid Eriksen og noen venninner starta Bardumartnan for 21 år siden. Året etter overtok næringsforeninga og året deretter overtok UL Viking og vi har drevet martnan siden da. Jeg var med den gangen næringsforeninga overtok og har vært mer eller mindre aktiv siden da. De ti siste årene har jeg ledet arrangementet. Dette er UL Vikings viktigste arrangement og omkring 40 av foreningas 50 medlemmer er aktivt med. Det er en dugnadsinnsats av det helt store og inntekten fra martnan går blant annet tilvedlikehold av samfunnshuset vårt.

I år har vi 51 boder, vi fikk dessverre noen avbestillinger i siste liten. Det er en god del selgere som går igjen fra år til år, men det er også noen nye som kommer til. Av utstillerne er det en del som har dette som et yrke, men også mange som selger varer de har laga hjemme på hobbybasis. Proffene legger opp en kjøreplan for hele året og drar fra martna til martna hele sommersesongen. De fleste av dem avslutter Nord-Norge turneen med Bardu og så dra de sørover, forteller messelede