Samarbeider om bred markering

Konservator Truls Nilsen ved Midt-Troms Museum kan tilby et særdeles bredt program når Kulturminnedagen markeres i Skrolsvik søndag 17. september.

Konservator Truls Nilsen har jobbet med programmet siden januar i år. Han er spesielt fornøyd med å ha fått så mange samarbeidspartnere med på laget.

– Disse er Stonglandet skole, Tranøy menighet, Tranøy Kystlag, Sør-Tranøy Husflidslag, Skrolsvik Bygdelag, Skrolsvik Kystferie, Senja Historielag, Sør-Senja Mannskor og Kor Flott. Alle disse har gått sammen med Midt-Troms Museum for å lage en bredest mulig markering av Kulturminnedagen, forklarer konservatoren, som retter en stor takk til alle samarbeidspartnere.

Truls Nilsen skal selv medvirke i den kulturhistoriske gudstjensen i Skrolsvik kapell, som åpner kulturminnefagmarkeringen, der han skal fortelle hvor bygningen opprinnelig kommer fra.

Skoleprosjekt

– Vi synes det er ekstra gledelig at Stonglandet skole med samtlige elever medvirker med skoleprosjektet de kaller «Natur og mennesket på Senja», der de i tillegg til en utstilling også skal gi en muntlig fremføring blant annet i form av sang og drama. Det skjer i Kveitmuseet, som det meste gjør på Kulturminnedagen.

Det er også der Sør-Tranøy Husflidslag skal presentere vandreutstillingen «Emneved», samt vise fram gamle arbeidsprosesser med tilknytning til kystkultur og håndverk.

– Den gamle og ærverdige krambua i Skrolsvik, som kalles for Gammelbutikken holder også åpent, og selger lokale suvenirer. Blant annet sydvester, kasjettluer og sukkertøy.

Det er også gitt plass til et foredrag av Åge Tobiassen, som ser på fiskebonden på Senja i historisk perspektiv.

– Den gamle og ærverdige fiskeskøyta «Senjapynt», som blant annet har fisket store fangster med kveiter, vil ligge ved det vi kaller Gjestehavna. Alle som vil kan komme om bord å få omvisning.

Kulturminnedagen avsluttes med konsert i Kveitmuseet, der de som leverer musikken er Sør-Senja Mannskor og Kor Flott. Her er det lokale sanger om arbeid som står i sentrum. Også her må Truls Nilsen i egenskap av å være medlem i Sør-Senja Mannskor trå til.

– Er det noen form for bevertning på dette arrangementet?

– Å jada, og det er det Skrolsvik Bygdelag som står for. De skal drive en kafé i Kveitmuseet som holder åpen hele dagen der de selger både middag og annen mat.

Arbeidet med Kulturminnedagen i Skrolsvik er blitt lagt merke til også fra sentralt hold.

– Onsdag denne uka fikk jeg beskjed om at Kulturvernforbundet har nominert oss til årets Kulturminnedagens Pris for dette arrangementet. Vi er en av i alt fem nominerte fra hele landet som kan få denne prisen, som er landsdekkende. Det er både svært gledelig og motiverende å vite at arbeidet vårt blir lagt merke til fra det hold, understreker Truls Nilsen.