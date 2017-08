Billettsalget avgjør åpningstidene

Innehaver Svenja Hernes på Byens Bistro vil se an billettsalget til hver enkelt forestilling før hun bestemmer seg for å holde kafeen åpen eller ikke.

Det var i fjor høst at teaterkontakt Vibeke Johnsen ved Kulturhuset på Finnsnes inngikk et samarbeid med Byens Bistro om at kafeen skulle fungere som en slags teaterkafé for kulturhuset.

– I fjor holdt jeg åpent hver gang det var konserter eller teateroppsetninger på kulturhuset. Det gikk dessverre ikke så bra. Noen ganger kom det en del mennesker, andre ganger kunne det være bare to gjester, opplyser innehaver Svenja Hernes ved Byen Bistro.

– Det ble et tapsprosjekt?

– Ja, det sier seg selv at når man hyrer inn ekstra folk og kjøper inn ekstra råvarer så går det i minus når ingen kommer.

Store forestillinger

– Hadde det mye å si om det var helg eller hverdag?

– Ikke så mye som man kanskje skulle tro. Det som var bestemmende for oppmøtet på kafeen var om det var store og populære forestillinger eller konserter.

Svenja Hernes har lært av fjoråret, og kommer nå til å sjekke billettsalget på hver enkelt forestilling i kulturhuset før hun bestemmer seg for å holde åpent på kveldstid eller ikke.

Åpner

Tirsdag 12. september åpnes høstsesongen på kulturhuset med teaterforestillingen «Gjengangere».

– Det er jo en stund til, og hvordan billettsalget er på denne forestillingen har jeg ikke sjekket ennå. Men med den som med alt annet er det billettsalget som avgjør om vi holder åpent denne tirsdag eller ikke.

– Vil dette tilbudet falle bort hvis folk ikke bruker det?

– Ja, det medfører så mye ekstrakostnader for meg at hvis det ikke brukes har vi ikke råd til det.