Med krigsdrama på Salangen Kino

Salangen Kino har åpner dørene igjen etter sommerferien, med første seniorkinovisning i september.

Allerede førstkommende søndag er den ordinære visningen av filmer på kveldstid i gang ved Salangen Kino. Siden kinosjef Kurt Jan Kvernmo fortsatt er ute i ferie, er det Bjarne Dahlberg i kulturavdelingen i kommunen som uttaler seg om Seniorkinoen denne gang.

– Seniorkinoen i Salangen er et tilbud som også gjelder for Lavangen. Den er støttet av Den Kulturelle Spaserstokken og godt hjulpet av frivilligsentralen, som blant annet serverer god mat i Lysthuset før kinoforestillingen starter til vanlig tid. Når kinoforestiillingen er ferdig er det fortsatt tidlig på dagen, slik at alle både får tid til å lage middag også til vanlig tid hjemme, påpeker Dahlberg.

Historiske filmer

Seniorkinoen i Salagen er alltid satt opp på den andre onsdagen i måneden, som denne gangen er onsdag 13. september. Denne gangen er det krigsdramaet «Dunkirk» som står på plakaten.

– Dette er vel en film som er midt i blinken for målgruppa?

– Det vi ser igjen og igjen er at det er historiske filmer som baserer seg på noe som virkelig har skjedd som fenger denne målgruppa mest. Jeg har selv ikke sett «Dunkirk», men vet så er tilfelle med denne filmen.

Godt oppmøte

– Da venter du vel godt oppmøte på denne filmen?

– Ja, det er all grunn til å tro det, også fordi det er en stund siden sist man hadde dette tilbudet på grunn av kinoen har vært kinostengt.

Filmskaperen Christopher Nolan har både skrevet manus og har regien på «Dunkirk», som varer i en time og førtiseks minutter. Den norske sensuren har satt 12 års aldersgrense på den.