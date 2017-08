Fokuserer på moro og glede

Det finnes ting å glede seg over selv om skolen har begynt igjen og sommeren er på hell.

Det sier initiativtakeren til Hurrafestivalen i Vangsvik, Veronica Stensrud, som til daglig driver nærbutikken i bygda.

– Det er fjerde året vi arrangerer denne festivalen. Vi gjør det alltid en uke etter skolestart, for liksom å komme sammen igjen etter sommeren. Og vise at man kan det moro selv om skolene har begynt og høsten nærmer seg, forklarer hun.

I Hurrafestivalen i Vangsvik fokuserer man på barn og ungdom.

– Dette er først og fremst en festival for dem, vi voksne stiller i bakre rekker. Men voksne i bygda er flinke til å stille opp også for dette arrangementet. Jeg har med et team på 14 personer som hjelper meg, og som kommer med ideer og innspill om hva som bør stå på programmet. I tillegg er det jo voksne som steller i stand maten som serveres, påpeker Stensrud.

Åpner

Hurrafestivalen er lagt til Vangsvik Samfunnshus og uteområdet rundt.

– Mye skal jo skje utendørs, der skal også Barnebyteatret fremføre forestillingen «Den hemmelige kofferten». Det åpner festivalen, mens det siste innslaget er visning av filmen «Grusomme Meg 3» inne i samfunnshuset.

Mellom åpning og avslutning skjer det ganske mye. Det meste av det utendørs.

– Derfor håper vi jo at det i hvert blir oppholdsvær på lørdag, da er det mye triveligere å oppholde seg utendørs.

Bruskasseklatring

– Hva skjer utendørs?

– Ganske mye. Blant annet ansiktsmaling, riding med ponnier, sykkelhindreløype, flettestasjon der man kan få håret sitt flettet, snekkerverksted, kjøring med Segway, eller ståjuling, som er det norske ordet for det. Og ikke minst en konkurranse om hvem som kan klatre høyest på tomme bruskasser. Vi hadde det samme i fjor, og da ble rekorden satt til 21 kasser. Men det var trolig fordi vi bare hadde 21 kasser. I år får vi inn flere, og får også hjelp av brannvesenet i Lenvik med tilrettelegging av sikkerhet rundt dette. Sikkerheten kommer først.

– Hvor høyt er 21 bruskasser?

– Veldig høyt, synes jeg. Jeg ville ikke turt å gjøre det. Hver bruskasse er 30 centimeter høy, så man kommer et bra stykke opp i lufta.