Byr på bodsalg og underholdning

Arrangørene av Bardumartnan legger vekt på å tilby noe både for store og små.

Det opplyser leder Stig Ole Sletten i UL Viking, som står som arrangør for Bardumartnan.

– Ungdomslaget har til sammen hatt ansvaret for 19 av disse, men til sammen er det arrangert 21. De aller første Bardumartnaene var det andre som avviklet, forklarer Sletten.

– Dette er vel en viktig inntekstkilde for UL Viking?

– Ja, det er den viktigste dugnadsinnsatsen vi har i løpet av året. Derfor trår både unge og voksne til hvert år for å avvikle den. Vi pleier å være litt over 40 mennesker i sving både fredag, lørdag og søndag for å komme av med den jobben.

Bardumartnan, som arrangeres i sentrum av Setermoen, avvikles i år i perioden fredag 25. til og med søndag 27. august.

– I år er det 50 salgboder som kan tilby litt av hvert. Vi har dem som pusler litt med håndverksprodukter hjemme, men også mer profesjonelle bodeselgere som reiser rundt på tilstellinger som dette for å selge produktene sine. I år har vi også noen boder der politikere holder til. Det er jo som kjent stortingsvalg i høst.

Under telt

– Hvor mange pleier å komme på martnan?

– Nå tar jo ikke vi inngangsbillett, så noe eksakt antall har vi ikke. Men vi anslår besøket til å ligge mellom 4.000 til 5.000 mennesker i løpet av helga. Vi har lagt oss på den linjen at vi alltid legger martnan til den siste helga i august.

– Dere er vel litt væravhengig?

– Ja, selv om 350 kvadratmeter ligger under telt er jo dette et utearrangement. Det er alltid best når været er bra.

– Vi du beskrive dette som et familiearrangement?

– Ja, i høyeste grad. Vi har en rekke aktiviteter og tilbud til barn, samtidig som det er arrangement i storteltet med levende musikk og alle rettigheter både fredag og lørdag.

Til de minste kan Stig Ole Sletten blant annet trylleshow med Håkon Esplo, klovn og kinoforestilling på Setertun.

Bardumartnan har lagt seg på den linjen at de tar svært liten bodeavgift.

– Det er så billig å sikre seg bodeplass at det er noe absolutt alle har råd til. Vi ønsker ikke å stenge ute noen som har noe de vil selge.

Auksjonen, der man selger helt nye produkter som er sponset av næringslivet, pleier ifølge Sletten å være populært.

Servering

– Man er litt tilbakeholden med å gi bud i førstningen, men så tar det av. Her kan man virkelig gjøre et røverkjøp, understreker Sletten.

– Hvordan er det med salg av mat?

– Ungdomslaget selger mat i storteltet. Her kan man både kjøpe seg middag i form av grillmat, men også kaffe og kaker.

Lørdag er naturlig nok den dagen da Bardumartnan trekker flest mennesker.

– Da pleier det å være ganske stappet med folk i gatene, spesielt når værgudene er på vår side.