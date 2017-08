Nominert til pris for "Unsongs"

Senjamannen Pål Moddi Knutsen er nominert i Edvard-prisens utfordrerkategori.

Pål Moddi Knutsen fra Senja er nominert til årets Edvard-pris for sin "Unsongs".

- "Unsongs" har i all sannhet vært en utfordring å lage, men det har samtidig vært en fryd å bli kjent med farlig og viktig musikk fra så ulike steder i verden. Jeg vil gjerne dele denne nominasjonen med alle som står bak sangene på plata - både de som fortsatt er blant oss og de som ofret seg for musikken, sier Knutsen i en pressemelding fra Tono.

De som har utmerket seg

Tono har siden 1998 delt ut Edvard-prisen årlig til komponister, låtskrivere og tekstforfattere som i særlig stor grad har utmerket seg det foregående året med utgivelser av musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet. Edvard-prisen deles ut i fem kategorier, og det er innen kategorien utfordrer at Knutsen er nominert. De andre nominerte innen utfordrerkategorien er Hajk og Cashmere cat.

For øvrig er nominerte som Marit Larsen, Highasakite og Karpe Diem å finne i de andre priskategoriene.

Mye skryt

Moddi har fått mye skryt etter at han i september i fjor ga ut "Unsongs". Både Aftenposten og Dagbladet rullet frem terningskast fem for plata, og senjamannen fikk omtale av sin plate i britiske The Guardian, amerikanske Financial Times og franske Le Monde.

- Dette er mer enn bare musikk. For mennesker som ikke har de samme rettighetene som oss, er dette blodig alvor - bokstavelig talt. Jeg tror det er derfor albumet har slått så bra an internasjonalt – dette er et tema som dessverre er alt for aktuelt verden rundt, fortalte Moddi til Folkebladet rett før plata ble sluppet.