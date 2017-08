Åpner teaterhøsten med Ibsen-klassiker

Teaterkontakt Vibeke Johnsen ved Kulturhuset på Finnsnes kan by på tre forestillinger fra Riksteatret og en fra HT denne høsten.

Vibeke Johnsen setter et lite spørsmåltegn ved Hålogaland Teaters (HT) bidrag til høstmenyen på kulturhuset.

– Foreløpig har HT bare medelt at de kommer med én forestilling i høst. Vanligvis pleier de å ha to, men jeg har så langt ikke fått noen signaler om at de kommer til å øke kvoten på veien, sier teaterkontakten. Hun mener at de har en brakåpning på høstens teatersesong.

– Tirsdag 12. september får vi besøk av Riksteatret med deres oppsetning av det klassiske Ibsen-stykket «Gjengangere». Dette er jo et familiedrama som tar opp en rekke kontroversielle temaer. Det var faktisk så omstridt at etablerte teater i Norge på den tiden ikke turte å sette det opp. De første som gjorde det var faktisk et svensk omreisende teater, påpeker teaterkontakten, som også minner om at Riksteatret kommer med et stjernelag av skuespillere på denne omsetningen.

Stjernelaget Johnsen sikter til er Per Egil Aske, Madelena Sousa Helly-Hansen, Lasse Lindtner, Gjertrud Jynge og Gunnar Eriksson.

Barnevennlig

Neste forestilling denne høsten er «Pulverheksa og vennene hennes», som også leveres av Riksteatret. Da er vi kommer fram til onsdag 11. oktober.

– Selvsagt er det May Britt Andersen som spiller Pulverheksa. Hun er jo Pulverheksa. Dette er koselig og ufarlig teater som passer for barn fra tre år og oppover, og som er en solid motvekt mot dagens Barne-TV, som er ganske støyende og der alt skjer veldig fort.

Neste post på programmet er HTs oppsetning av «Sønnen», som inntar scenen i Kulturhuset på Finnsnes tirsdag 14. november.

– Dette stykket er skrevet av Jon Fosse, som er den nålevende dramatikeren i Norge som har oppnådd størst anerkjennelse. I likhet med Ibsen er han landets største eksportartikkel som gjør suksess også i utlandet. Som «Gjengangere» graver også «Sønnen» dypt i familieskjebner og mellommenneskelige forhold. Her medvirker de beste skuespillerne HT kan oppdrive, nemlig Jørn Fuller-Gee, Ketil Høegh, Kristian Fredrik Figenschow og Guri Johnson.

Tilbakeblikk

Tirsdag 28. november er Riksteatret tilbake med oppsetningen «Albert & Anna», med Kari Simonsen og Sverre Berntzen i sentrale roller.

– I denne oppsetningen møter vi et godt voksent ektepar som ser tilbake på sitt samliv. Det er et stykke som har fått kjempegode kritikker, og bekriver et helt vanlig par som i likhet med alle andre også er uvanlig. Kari Simonsen og Sverre Berntzen spiller det eldre paret, mens to yngre skuespillere fremstiller dem som ung. En forestilling på flere plan, kan man trygt si.