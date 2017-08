Hyller The King med dedikert weekend

Også ute- og konsertstedet Pinne på Finnsnes ønsker å markere at det i år er 40 år siden Elvis Presley gikk bort.

Elvis Presley døde 16. august 1977. Rockelegenden ble bare 42 år gammel, men er 40 år etter sin bortgang den artisten som selger best i verden.

– 16. august var det markeringer over hele verden i forbindelse med at det da på dagen var 40 år siden han døde. Det samme var tilfelle for 10 år siden, da var Randor og jeg med følge på en stor 30-års markeringen i Oslo Konserthus, forteller Hugo Nordnes. Førstkommende fredag og lørdag inviterer han til det han kaller for Elvis-Weekend på Pinne.

– Helt siden jeg gikk inn og ble medeier i Pinne har det vært planen min å arrangere denne weekenden. Det var faktisk det første jeg tenkte på, sier Hugo Nordnes.

Elvis' privatfly solgt på auksjon Et jetfly som har tilhørt Elvis Presley er solgt på auksjon for 3,6 millioner kroner. Oppussingsobjektet har stått på bakken i 35 år.

Alt som skjer i forbindelse med Elvis-Weekend er lagt til pubscenen oppe.

– Fredag kjører vi et konsept som vi kaller for Per Øyvind Winther med venner. Han har med seg noen musikere som han mener passer til dette. Hvem dette er vet jeg ikke, men det de skal fremføre er kun musikk som er laget av Elvis Presley, fastslår Nordnes.

Lørdag tar Marrakesh anført av vokalist Randor Nordnes over som musikalsk underholder.

– Vi skal først kjøre et Elvis-show der vi har fått med oss Gudrun Falch som gjestesoslist. Der fremfører vi kun musikk laget av Elvis. Senere samme dag spiller vi også opp samme sted, men da med et repertoar som er representativt for Marrakesh, forklarer Randor Nordnes.

– Hva skal Gudrun Falch fremføre?

– Hun skal gjøre to duetter sammen med meg, og ellers kore.

– Hvilke låter bruker dere i showet?

– Elvis har en stor produksjon. Det er vanskelig å velge ut låter som er fullstendig representativt for ham. Men vi har forsøkt å velge ut ting fra hele repertoaret hans. Også låter som kanskje ikke er så kjent for en del mennesker.

– Kan du røpe noen av låtene dere har med i showet?

– Åpningslåten må nesten være «Thats Alright». En annen låt som er vanskelig å unngå er «Can´t Help Falling In Love».Men vi har også med en litt utypisk Elvis, nemlig «After Loving You», hentet fra albumet «From Elvis In Memphis». Det var det første albumet Elvis ga ut etter å ha vendt tilbake til musikken etter å ha spilt inn en del filmer. Etter min mening kanskje hans beste album.

Idars bil gjør at han stiller i ekslusivt selskap Få kjøretøy vekker like mye interesse og nostalgi som Gammelhorkens veteranbiler. Lørdagens fremvisning i sentrum var godt besøkt.

– Hva er Elvis´ beste låt etter din mening?

– Mange har spurt meg om det, men det er spørsmål jeg må melde pass på. Elvis har gjort veldig mange gode låter, og plukke ut en eneste foran alle de andre er umulig for meg.

– Hvilken respons har dere fått på dette arrangementet?

– Skal man dømme etter det som meldes på Facebook er responsen god. Der har mange gitt uttrykk for at dette er noe de ønsker å få med seg, svarer Hugo Nordnes.