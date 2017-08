Undervurderte interessen for denne grøsseren

Lillesalen i Heggelia Kino ble alt for liten til å ta i mot alle som ville se «Annabelle 2: Creation».

Det opplyser kinosjef Vidar Fagerli ved Heggelia Kino til Folkebladet.

– Vi undervurderte nok interessen for den denne filmen noe, og satte opp de to første visningen i lillesalen. På første visning måtte over 50 mennesker gå med uforettet sak fordi det ikke var plass til dem der, forteller kinosjefen.

Se filmtraileren i videovinduet øverst

I ettertid har han forstått at interessen for filmen er større enn han trodde.

– Jeg er jo ikke selv noen stor fan av denne sjangeren. Jeg så noen forferdelige skrekkfilmer i den tiden da man kunne låne disse på VHS. Det var nok for meg, så jeg er nok litt pysete av meg, innrømmer Fagerli.

Settes opp i helga

– «Annabelle 2» går som det suser både i utlandet og her hjemme. Og har også fått jevnt over gode kritikker.

– Ja, det har jeg etter hvert fått med meg. Av de omtalene jeg har lest forstår jeg at det godt filmhåndverk. At de som lager dagens skrekkfilmer virkelig kan dette med å skremme folk.

– Hvor mange har sett filmen hos deg hittil?

– Omlag 200, men seertallet hadde nok vært mye høyere hvis den hadde vært satt opp i storsalen. Lillesalen er nok alt for liten til å ta inn alle som er interesserte i å se denne filmen.

– Kommer du til å gjøre det?

– Ja, vi setter den opp i storsalen i helga som kommer. Etter det regner jeg med at etterspørselen er dekket.

Nytt kull

– Er skrekkfilmer noe som er populært blant soldatene dine?

– Det er det nok, selv om det også er en hel del sivile som liker slike filmer. Jeg har nettopp fått inn et nytt kull med soldater som holder på å orientere seg om kinotilbudet vi kan gi dem. Men de som går på skrekkfilmer gjør det nok fordi de liker å få et adrenalinkick.

Vidar Fagerli ser ikke bort fra at «Annabelle 2» kan bli en av slagerne på kino denne sommeren.