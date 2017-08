Byr også på flere kulturelle innslag

Husøydagan skal også kunne tilby noe for de som ikke bare er opptatt av politikk og fiskeri.

Det understreker Stine Uteng i Husøy Grendeutvalg.

– Vi har alltid lagt vekt på at det skal være noe av interesse for alle under Husøydagan. Også for barn og ungdom og voksne som liker sang og musikk, påpeker hun.

Husøydagan 2017 åpner allerede fredag 25. august. Det mest kulturelle innslaget denne dagen er bryggedans med musikk levert av Top Coat.

– Lørdag åpner vi markedet med salgsboder, der det er hesteridning, hoppeslott og besøk av Elias-båter for de minste. Denne dagen har vi også barneforestillingen «Cajas» med en som kaller seg Roul i bygdehuset, og også diskotek for barn og ungdom.

Moddi

Lørdag får Husøydagan også besøk av artisten Pål Moddi Knutsen.

– Moddi skal både ha en liten opptreden under den direktesendte politiske debatten på kaikanten og gjøre en full konsert i restauranten på fastlandet på kveldstid. Til kveldskonserten tar vi en veldig beskjeden inngangsbillett som er overkommelig for alle, forsikrer Stine Uteng.

– Var Moddi vanskelig å få til Husøydagan?

– Nei, ikke i det hele tatt. Han svarte ja med en eneste gang, og sa at det ville han gjerne. Han er jo en veldig dyktig musiker som vi er så heldig å få besøk av. Vi gleder oss.

I tillegg til Moddi skal også Roy-Frode Løvland fremføre to helt nye låter under debatten på kaikanten. Her er det snakk om intet mindre enn en urfremføring der Løvland har komponert musikk til tekster av Kato Løvstad.

– Kato spurte meg i fjor høst om diktene hans var noe jeg kunne tenke meg å skrive musikk til. Det gikk litt tid før jeg fikk satt meg ned for å se på tekstene hans, men da jeg først gjorde det oppdaget jeg fort at dette var ting som det egnet å lage låter av.

– Du fant noe der?

– Ja, Kato Løvstad skriver tekster som det er artig å jobbe med. Det er både nært, folkelig og hverdagslig. Noe vi alle kan kjenne oss igjen i.

På direkten

– Dette skal jo sendes direkte på NRK fjernsyn. Hvordan ser du på det?

– Akkurat det er noe jeg ikke fokuserer så mye på. Når jeg gjør de to låtene på Husøydagan er det møtet med publikum og mottakelsen av dem som teller. Og det er jeg jo litt spent på, siden det er første gang jeg fremfører dem offentlig.

– Hvordan jobber du når du skriver melodi til tekster som dette?

– Man prøver seg fram, prøver å finne de harmoniene som passer til tekstene. Når det er gjort begynner den virkelige jobben med å lage arrangement og sy det hele sammen. Men jeg har en ganske god følelse når det gjelder disse to låtene, og synes at jeg har kommet rimelig bra fra den jobben.

– Hva heter diktene du har laget melodi til?

– De heter «Hør båra» og «Tel en nykommen en».

– Høres ut som noe som passer å fremføre på Husøydagan.

– Ja, ikke minst når man vet at forfatteren av dem befinner seg bare et stenkast unna Husøya. Kato Løvstad bor jo som kjent i Botnhamn.

Husøydagan avsluttes søndag med gudstjeneste ledet av Oddmund Brundtland i kapellet, som etterfølges av en tale av tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen.