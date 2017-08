Historisk vandring med mulig overraskelse

Lørdag 19. august er det kulturminnevandring fra Møllerhaugen i Målselv til Nordlia i Sørreisa. Turen i år blir etter den nye reisveien – som legges innom den nye gapahuken.

Gapahuken ved Vakkerhumpvatnet som ble åpnet i fjor, var en gave fra Statskog til Sørreisa historielag. Når historielaget nå arrangerer kulturminnevandring, legges løypa helt om slik at enda flere kan samles ved gapahuken. Her blir det både gratis kaffe, kaker og pølsegrilling, forklarer Ernst Nilsen:

– Når vi nå på lørdag går den nye Reisveien, starter vi på parkeringsplassen på Møllerhaugen og ender opp ved gapahuken. Fra Møllerhaugen til Sørreisa er løypa merket, og guide blir Ragnvald Barkli. Fra Sørreisa hotell er det satt opp buss, og for dem som vil kjøre opp, er det åpen bom til Fjellveien fra Nordlia. Derfra er det rundt ett kvarters gange til gapahuken. Både for bygdefolk og besøkende fra andre kommuner er det en flott mulighet til å legge lørdagsturen innom Vakkerhumpvannet.

Populært

Fra gapahuken er det utsikt over Vakkerhumpvatnet. Her vaker både ørret og røe, og postkasssen og turboka viser at området er godt besøkt. Ikke mange metrene unna går et av løypenettene til kommunens 10 turer til topps. Om vinteren er det oppkjørte skiløyper hit. Bare et par hundre meter lenger opp i terrenget er grensen til Målselv kommune.

For å komme til gapahuken følger du Liaveien fra Nordgård. Derfra går veien videre innover fjellet.

— Den «moderne trafikken» viser 2.000-3.000 underskrifter i turboka hver sesong, og siden 1970-tallet har vi hatt Vakkerhumpløpet fra Målselv og til Sørreisa, forteller Nilsen.

Kulturminnedag

Med gapahuken som treffpunkt møtes på lørdag de som har valgt å starte fra Målselv og de som kommer fra sørreisasida. Turen er Sørreisa historielag sitt bidrag til den Europeiske Kulturminnedagen som feires i rundt femti land over hele Europa.

– Den «originale» Reisveien var på ni kilometer, mens løypa vi går på lørdag, er seks kilometer lang. Her er det en liten stigning i starten, men det er ikke en tur du trenger være topptrent for å ta.

– Vi legger inn stopp underveis – og kan hende blir det også en liten overraskelse ved gapahuken, smiler Ernst Nilsen.