Her blir det gatefest for fjerde gang

Lørdag 26. august inviterer hovedarrangør Folkeakademiet Tranøy igjen til «Gatefest» på Stonglandseidet.

Det opplyser Silje Grotle Nilssen i Folkeakademiet Tranøy.

– Det er vi, altså Folkeakademiet Tranøy, som står som hovedarrangør av gatefesten. Men det skjer i samarbeid med lag og foreninger i bygda, understreker hun.

– Hvilke lag og foreninger er det?

– Blant annet Sør-Tranøy Husflidslag, koret Kor Flott og mange andre frivillige hjelpere som trår til for å skape et trivelig arrangement lørdag 26. august.

– Gratis aktiviteter

– Hvor arrangeres gatefesten?

– Hovedarena er Stonglandet skole, der vi kommer til å holde til både ute og inne. Innendørs skal det blant annet være en kafé i gymsalen i skolen som Kor Flott har tatt på seg å drive. Der vil det bli satt ut bord og stoler, og være salg av god mat og drikke.

Silje Grotle Nilssen opplyser ellers at alt som skjer på «Gatefest» er gratis.

– Det eneste unntaket er det man kjøper i kafeen, og vi oppfordrer alle til å ha kontanter i lommeboken, da salget der skjer på gammelmåten. Altså at man betaler for det man kjøper med kontanter, forklarer Nilssen.

Aktiviteter

Blant aktiviteter for barn og unge nevner Silje Grotle Nilssen at Sør-Tranøy Husflidslag skal lære denne aldersgruppa å lage hoppetau og er bearbeide ull, det som på fagspråket kalles for toving. Ellers står blant annet rebusløp, førstehjelp, tautrekking og bårløp på programmet. Noe av dette er det Røde Kors som står som arrangør for.

På gatefesten selges det også mat fra en rekke forskjellige land.

– Hvor lenge har dere arrangert «Gatefest»?

– I år vil det være fjerde året i rekken at det skjer.

– Hvor populært er det?

– Ganske populært, vil jeg si. Hver gang har vi hatt besøk av rundt 300 mennesker. Det er antall man bare må si seg fornøyd med selv om vi selvsagt både har god plass og ønsker oss flere.

– Hvem er det som kommer?

– Det er naturlig nok mest mennesker fra Sør-Senja som kommer, men også noen fra omkringliggende bygder. Alle er selvsagt hjertelig velkommen uansett hvor de bor eller kommer fra.

Tre timer

Silje Grotle Nilssen mener at «Gatefest» arrangeres på et gunstig tidspunkt for de aller fleste.

– Vi åpner midt på dagen og holder det gående i tre timer med tilbud og aktiviteter for små og store, blant annet med opptredener av kor og korps. Når «Gatefest» er over er fortsatt det meste av lørdagen igjen til å gjøre det som hver enkelt gjest eller familier ønsker å benytte sin fritid til.

Folkeakademiet Tranøy har slagordet «Kultur der du bor», og er opptatt av å samarbeide med foreninger og lag i kommunen for å gi folk inspirasjon gjennom gode kulturopplevelser og muligheter for å delta i debatt og utvikling av samfunnet. Styrelder er Herbjørg Valvåg.