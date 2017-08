Sjørøver er klar for ny skattejakt

Som vanlig kan Bjorelvnesdagan by på alt fra aktivteter for barn, bryggedans, sildsuppe og sjørøvere.

Tradisjonen tro er det også i år duket for et ramsalt innslag med sjørøvere på skattejakt, godt hjulpet av de yngste gjestene som besøker Bjorelvnesdagan. En av sjørøverne finner man til daglig på en frisørsalong i Amfi på Finnsnes. Hun heter Lise Springborn, og er mer hyggelig enn farlig. Dessuten er hun med i hovedkomiteen som arrangerer bygdedagene på Bjorelvnes.

– Bjorelvnesdagan i år arrangeres lørdag 26. og søndag 27. august. Vi har allerede bestilt godt vær, da en hel del skjer utendørs. Men om vi får det vet man jo ikke, spøker den blide frisøren.

– Pleier dere å være heldig med været?

– Det har vel gått litt opp og ned, men folk er trofaste og møter opp selv om det skulle komme noen regndråper. Ellers er det jo som alltid lurt å kle seg etter været.

– Dere har stort sett holdt dere til et tradisjonelt program?

– Ja, selv om det dukker opp noe nytt av og til. Men i det store og hele ser opplegget vårt til å fungere bra, så noen store justeringer trenges ikke. Vi legger vekt på at det skal være fint for familier å komme til oss. Og ikke minst for barn, som vi legger til rette for mange aktiviteter og tilbud for.

Sildsuppe

– Dere selger også en del godsaker på Bjorelvnesdagan?

– Ja, og her står vel sildsuppa i klasse for seg, den er veldig populær. Og det samme er rømmegrøt, lapskaus og mye god grillmat.

– Dere har selvsagt bryggedans også i år?

– Ja, og denne gangen er det en lokal trio som faktisk kaller seg for Kæm Spælle som spiller opp. Det blir en veldig spesiell og koselig stemning når vi pynter med lys og annet.

– Dere sjørøvere er også på plass?

– Ja, men i år mangler sjørøverkaptein skute, så vi holder oss på land. Men skattejakt blir det.

Annet

Blant innslag ellers på Bjorelvnesdagan kan vi nevne bodesalg, ansiktsmaling, hoppeslott, flaskeslipp i Bjorelva, Sensommerquiz på bryggekanten, spiking av hollabåter og akvarium

– Vi har mye på programmet, så vi håper jo folk kommer og blir med på det som skjer, slutter Lise Springborn.