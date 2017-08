«Du skal høre mye» er tilbake

Det er over 13 år siden du sist så dem på skjermen. Nå skal du høre enda mer fra Tore Skoglund og Trond Myhre.

I 2004 slukket NRK lysene for tidenes mest sette underholdningsprogram på norske skjermer, «Du skal høre mye». Nå gjenoppstår duoen Tore Skoglund (69) og Trond Myhre (59) for å få nordlendinger til å flire enda mer, skriver iTromsø.

I slutten av november skal nemlig Skoglund og Myhre opptre gjennom fire forestillinger på The Edge sitt julebordshow, hvor komikerne igjen skal underholde med nordnorsk fortellerkunst.

– Vi er blitt gammel. Det ser man jo, sier Tore Skoglund, som var programleder for TV-serien som gikk på NRK fra 1987 til 2004 med 250 episoder.

– Det kommer fortsatt unge mennesker opp til meg for å høre om det virkelig er meg.

– Det opplever jeg også. De fleste er overrasket over at vi faktisk lever, sier Trond Myhre, som satt bak pianoet under TV-showet fra Rorbua.

Vise skrukken?

Da sendingene begynte å gå på riksdekkende TV på slutten av 80-tallet, ble det sak i både bispe- og kringkastingsrådet. Dette fordi noen mente at programmet var "ufyselige greier" som var langt over kanten. Etter hvert ble ting mer akseptert, og Harald Eia viste "skrukken" på programmet «Åpen Post» og barrierer ble brutt.

– Vi må vel oppdatere oss litt med hva vi skal gjøre for å holde dagens nivå, sier pianisten.

– Vise skrukken gjør vi bare på privaten nå, skyter Skoglund inn.

Gjenforening

Begge var enige om at hvis det skulle bli et gjensyn med dem på scenen, så måtte det bli nå. Tilbudene fra både arrangører og TV-kanaler har kommet jevnt og trutt opp gjennom årene, men endelig passet det for både Skoglund og Myhre.

– For å sitere Benny Andersson og Björn Ulvaeus: «Årsaken til at ABBA aldri har blitt gjenforent er at vi ikke har vi krangla, ikke har vi vært blakke og ikke har vi gått på dop». Der har jeg og Tore i grunn bare vært heldige, sier Myhre.

Alltid drømt om dette

De siste årene har The Edge kjørt julebordshow med lokale produksjoner. Sist med «Bizarro» av Kulta. Nå forteller hotelldirektøren at de alltid har hatt en drøm om å gjenforene Rorbua-komikerne.

– De ligger dypt i DNAet til alle i landsdelen. Da vi fikk meldinger om at dette var mulig, var det jubel på kontorene våre. Dette er det vi har drømt om, sier Øyvind Alapnes.

– Det er klart vi måtte gå noen runder og tenke på det, men vi bestemte oss for å kaste krykkene og gjøre dette en gang til, sier Myhre.

– Det er galskap om du tenker fornuftig, men det gjør jo ikke vi, sier Skoglund.

Mossa

Men det blir ikke bare Skoglund og Myhre alene på scenen. De har allerede fått med seg Ingrid «Mossa» Evertsen og Tor Hamnes, som begge var gjengangere i TV-showet. Skoglund sier at de også jobber med flere navn for å ha med i showet.

– Vi skapte en del fortellerkunstnere den gang. Mange av dem er dessverre gått bort. Petter Rønning, Kjell Robertsen, Snorre Tindberg og Steinar Folde. De vil i høyeste grad være til stedet i salen gjennom oss, sier Skoglund.

– Det var viktig at hotellet hadde den rette innstillingen til å gjøre det. Har de også vett til å sette folk så tett at det blir den rette intimiteten, så skal dette bli riktig hyggelig, sier Myhre.

I tillegg er duoens faste følgesvenn, Kjetil Ness (61), med for å holde dem i tøylene og sørge for at produksjonen skal gå knirkefritt.

– De er utrolig proffe. Vi har alltid kommunisert veldig bra. Det har aldri vært noen skjær i sjøen i alle de årene vi har jobbet sammen. Det handler om å formidle ro, sier Kjetil Ness, som er innspillingsleder for duoen.

Får daglig forespørsler

Karene er ikke tvil om at de skal holde ut en helaften på hotellet. Selv om TV-programmet bare varte i knappe 20 minutter, forklarer Skoglund at de spilte inn flere programmer på samme kveld under opptakene.

– Det er akkurat de samme gamle gutta. Dette er folk som har vært ute mange vinternetter, som du vet er trygg og kan håndtere hva som helst. Det er en trygghet som går begge veier. Vi kan si hva som helst til hverandre uten at det blir feil. Vi har hatt en rå tone som kompiser, sier Ness, som ikke er i tvil om at det er et stort hull i TV-underholdningen etter at «Du skal høre mye» gikk av lufta.

– Jeg får forespørsler daglig om hvorfor det ikke er noe slikt på TV i dag. Folk er drittlei av dagens polerte amerikanske serier med boks-latter på. Det er så sterilt som teknomusikk.

Det mest sette i Norge

Myhre forteller at daværende kulturminister, Ellen Horn, skrev at det var det mest sette underholdningsprogrammet noensinne, uansett kanal. Seertallene totalt ligger på rundt Russlands befolkning (140 millioner), og totalt inne på Rorbua har det vært rundt 40.000 gjester under innspilling. Det er ingen tvil om at karene er motiverte for et comeback.

– Det er et TV-program som har vært borte lenge fra skjermen, men den etterspørres ennå. Det er veldig unikt, sier Kjetil Ness.

– Det er en eksklusiv greie. Det er første gang vi setter det sammen igjen siden vi ble tatt av lufta. Og man må vel kunne si at om vi holder ut dette er vi ferdig, sier Myhre, som får et bekreftende nikk fra både Ness og Skoglund.

– Eller. Jeg skal ikke avskrive alt. Man skal aldri si aldri...