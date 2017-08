Lover god stemning og tradisjonskost

Foruten omlag 50 boder kan Gibostadmartnan by på ulike kulturinnslag og god, gammeldags husmannskost.

Av kulturelle innslag – pubkvelden i dag med levende musikk av gruppa i Ourland inkludert – kan årets martna på Gibostad by på musikk av Gibostad Musikkforening, Hot for Svingende, Senja Trekkspillklubb og «Barnetime» med duoen Leif og Tommy Kildahl. Populært kalt Leif og Tommy. Alle de nevnte innslagene bortsett fra konsertenkvelden med Ourland, er lagt til utescenen på marntaområdet.

Men dette er ikke alt, arrangørene av Gibostadmartnan ønsker også at den skal være en arena som unge talenter kan vise seg fram på. Tiltaket kalles for «Ung Scene», og er lagt til Gammelbrygga lørdags ettermiddag.

Scene for unge

– «Ung Scene» er et av innslagne i martnan som er kommet til etter hvert. I år er det tredje året vi arrangerer det. Her er det fritt fram for unge og vise hva de driver på med, og det behøver ikke bare å være sang og musikk. Man kan for eksempel lese dikt, forklarer Tommy Kildahl, som har hovedansvaret for dette innslaget på martnan.

– Er denne scenen også åpen for barn og unge som ikke bor på Gibostad og omegn?

– Ja, i høyeste grad. Det er åpent for alle, men hittil har det nok vært flest lokale talenter som har opptrådt på den.

– Er det noe øvre aldersgrense for å opptre på «Ung Scene»?

– Vi har lagt oss på den linjen at alle opp til 18 år kan opptre på denne scenen. Noen nedre aldersgrense har vi ikke.

– Hvem opptrer på denne scenen i år?

– Jeg kan gi deg de navnene jeg er helt sikker på. Noen er fortsatt litt i tenkeboksen, så de må jeg nok vente litt med. De som er i boks er Nicoline Heiberg-Eventsad på vokal, Maria Kildahl Kristoffersen på vokal og tangenter, Ida Helen Simonsen Kildahl på vokal og Hanna Sivertsen på tangenter.

– Hvor mange nummer får hver fremføre?

– Det kommer litt an på hvor mange det er, men hittil har de fått to på hver.

Annet

Foruten den maten som de ulike bodene selger tilby også lag og foreninger som sokner til martnan både varm og kald mat.

– Her kan man blant annet friste med lapskaus, grillmat, rømmegrøt, fiskesuppe med mer.

– Får du tid til å smake på disse godsakeken?

– Å jada, jeg skal nok ta til meg av den gode maten på martnan. Og i tillegg ser jeg fram til å slå av skikkelig prat med gamle venner som nå bor andre steder, men som kommer hjem til Gibostad når den årlige martnan arrangeres.

– Hvordan ser det ut med tanke på været?

– De fleste bodene er jo under tak og telt, men det er klart at alt er mye triveligere når været er godt. Men det ser lovende ut med temperaturer over 20 grader og oppholdsvær til helga.