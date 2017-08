Nå er det bare å ta frem danseskoene

Nå kan de danseglade i Midt-Troms bare finne frem danseskoene. Til helga braker det løs igjen.

Og da snakker vi om Nordnorsk Dansebandfestival på Nedre Målselvfossen, som starter torsdag og varer til søndag.

– Øverste hylle

– Vi har i år plukket ut artister fra øverste hylle fra både Sverige og Norge når blant andre Ole Ivars, Ketil Stokkan med band og Pia Pihlgrens Orkester entrer storscenen under festivalen, opplyser Tormod Berg på vegne av arrangøren.

Berg opplyser at forhåndsalget av billetter også i år er over alle forventninger og at arrangøren forventer storinnrykk av danseglade fra både inn- og utland til helga.

Trekkplaster

Ole Ivars ruller videre i sitt 53. år som band, og blir det store trekkplasteret på årets festival.

– Det er få band som kan vise til samme karriere som dem, om noen i det hele tatt, slår Tormod Berg fast.

Videre kan han opplyse om at Pia Pihlgren med band er klar for scenen på Nedre Målselvfossen. Dette er også et tradisjonelt danseband fra svenske Värmland.

Ellers står Ketil Stokkan, Znert, 2 Kompisa og Kim & Marius på scenen under årets dansebandfestival.

Det er varslet rundt 20 grader til helga , men arrangøren skal likevel sette opp et oppvarmet stortelt om noen skulle finne på å bli kald.