– Programmet bør ha noe for de fleste

Daglig leder Inge Martin Helgesen i Kalottspel er spesielt fornøyd med bredden i årets program.

Det er Inge Martin Helgesens første år som daglig leder i Kalottspel, en oppgave han etter alt å dømme har løst godt.

– Målet var å sy sammen et program med stor variasjon og bredde som kunne dekke et vidt spekter av uttrykk. Det synes jeg vi har fått til, årets program bør ha noe av interesse for de fleste, sier Helgesen, som tok jobben da tidligere daglig leder gikk ut i svangerskappermisjon.

– Er det noe du er spesielt fornøyd med i årets program?

– Ja, selv om det kanskje er litt urettferdig å trekke fram noen foran de andre artistene. Men jeg er veldig glad for at vi har Tiakel til Kalottspel. Det er første gang de opptrer her, og noe vi har god grunn til å se fram til.

Grottekonsert

Et annet høydepunkt for Inge Martin Helgesen er konserten med den svenske vokalkvartetten Kongero i Grotta.

– En konsert i Grotta er jo en opplevelse i seg selv, og med så dyktige sangere som Kongero kan vi vente oss noe helt spesielt.

Et annet innslag som står høyt i kurs for Inge Martin Helgesen er det Silje Onstad Hålien som besørger.

– At vi får henne nordover er stort. Hun er den første kvinnen i Norge som danser halling på elitenivå. I 2015 ble hun utnevnt til Årets Folkemusiker.

– Dere er også opptatt av ulike og spennende arenaer?

– Ja, og dem har vi mange av. Og det er jo noe som er med på å øke opplevelsen for publikum.

Populær klassiker

– Innslaget «KulTur på Målselva» er så vidt jeg forstår veldig populært?

– Veldig. Det er noe vi har arrangert i 11-12 år, og hvert eneste år er det fulltegnet.

– Hvor mange kan dere ta med på denne kveldsturen på Målselva?

– Til sammen 110 mennesker. Vi er så heldige av vi får benytte åtte flåter fra Forsvaret i tillegg til de vi selv klarer å oppdrive.

– Hvor lenge varer denne turen?

– Tre kvarter, med start fra Rundhaugen. Underveis på turen er det kulturelle overraskelser av ulike slag. Men turen i seg selv er en stor opplevelse, spesielt når skoddebanker samler seg over elva, det gir en trolsk og magisk stemning som bare må oppleves. Jeg har selv tatt denne turen en gang, og den kan i høyeste grad anbefales.

Inge Martin Helgesen trekker også fram kursvirksomheten rettet mot unge under Kalottspel.

– Her har vi blant annet et kurs for barn i alderen seks til 11 år. Her leder instruktørene Berit Alette Mienna og Øistein Hanssen et kurs i joik og fløytespilling. Her får barna også prøve seg på å lage fløyter av naturmaterialer.

– Regner du med storinnrykk under Kalottspel?

– Vi håper jo alltid at flest mulig kommer, og det samme er selvsagt tilfelle i år.

– Er du fornøyd med årets program?

– Ja, jeg mener vi har et godt program. Som jeg var inne på innledningsvis så mener jeg det favner vidt innenfor de rammene Kalottspel gir.

Årets Kalottspel arrangeres i år i perioden 9. til og med 13. august. Noen av innslagene har gratis inngang.