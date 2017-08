Satte strek med The Final Countdown

Så var det slutt for Finnsnes i Fest for i år. Det svenske rockebandet Europe avsluttet ballet i festivalteltet.

Europe er trolig mest kjent for låten «The Final Countdown», noe som passer godt når de er bandet som setter sluttstrek for årets festuke på Finnsnes. Det virket som om en stor del av publikummet ventet på dette avslutningsinnslaget, for da bandet åpnet med et brak fyltes festivalteltet på et blunk. Kveldens klart friskeste innslag, etter en proff, men noe ensformig musikkformidling fra bandet Brother Strut. De ulike låtene er så like at de kan være vanskelig å skille fra hverandre. Men også her er det smak og behag som gjelder, publikum var helt med, og greide å klappe seg til noen ekstranummer.

Åpnet

Bandet PlayOff, som åpnet siste runde med helgekonserter, leverte også melodiøs rock, men for en noe glissent publikum. Dette skyldes trolig tidspunktet for konserten, som begynte klokken 19.30. Det ser ut til å være litt for tidlig for folk på Finnsnes og omegn.

Eva Weel Skram, som etterfulgte PlayOff, leverte varene som hun skulle til enn langt større publikumsmasse enn åpningsbandet.

Vellykket

Publikumsmessig kan det se ut som om fredag og lørdag kommer ut forholdsvis likt, men dette er noe man ikke kan si med sikkerhet før tallene kommer på bordet.

Skal vi ta sjansen på en foreløpig oppsummering av årets Finnsnes i Fest, så peker de fleste pilene mot at det har vært vellykket, der kun to dager med regn og litt kjølig vær skremte menneskene bort fra gatene på Finnsnes.