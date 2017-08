To innholdsrike dager på tunet

Fossmodagan går av stabelen førstkommende lørdag og søndag.

Etter dagens modell er Fossmodagan et resultat av et samarbeid mellom Midt-Troms Museum og Fossmotunets Venner.

– Vi synes at vi har et ganske innholdsrik program. Dessuten er jo Fossmotunet i seg selv verdt et besøk, sier rådegiver Ellen Width ved Midt-Troms Museum.

– Fossmotunet er et tidligere gårdsbruk?

– Ja, men det var en stor gård som blant annet hadde et eget hus for lakselordene fra England som fisket i Målselva. Det er bare synd at det ikke blir mer brukt til ulike arrangementer, så jeg benytter sjansen til å oppfordre bygdefolket og andre til å bruke det mer.

– Hvordan har oppmøtet på Fossmodagan vært?

– Det er jo mest mennesker fra bygda som møter opp, men også turister som kjører forbi og ser at det er mye liv og aktivitet på tunet.

Lørdag

Lørdag står blant annet flatbrødbaking, gommekoking og hesjing på programmet.

– Det er hesjing på gammelmåten, før streng ble et alternativ. Da brukte man staur både stående og liggende, forklarer Ellen Width.

En gammeldags skoletime i Rogmoskolen står også på programmet.

– Det vil også være et stand der man informerer om arbeidet med å få på plass en statue av Målselv store operastjerne Aase Nordmo Løvberg, og flere boder der man selger håndverkprodukter.

– Hva med bevertning?

– Det vil blant annet være salg av rømmegrøt, spekemat og flatbrød, kaffe og kaker, så man behøver ikke dra sulten hjem.

Søndag

Søndag står en friluftsgudstjeneste med påfølgende kirkekaffe på tunet på programmet. Målselv Spelemannslag spiller og underholder, og det skal også være et foredrag holdt av Svein Lundamo om laksefiske i gamle dager. Han vil også vise fram gammelt fiskeutstyr.

Begge dager kan man se smeden i sving i smia, knivmakere i arbeid, spinning med rokk og veving og strikking på gammelmåten.

– Dette er vel et litt væravhengig arrangement?

– Ja, men det er meldt godt vær og opphold til helgen, noe vi satser på stemmer. Før om årene har vi vært ganske heldig med været.