Klar oppgang fra i fjor for festivalkféen

Styreleder Elin Hansen ved Frivilligsentralen i Lenvik, som har hovedansvaret for driften av festivalkafeen ved rådhuset under Finnsnes i Fest, kan melde om en fin oppgang for tilbudet.

– Mandag regnet det, så da ble det ikke det store besøket. Det samme var tilfelle på torsdag, da var det nesten ingen mennesker å se i gatene på Finnsnes. Men de andre dagene har det vært et jevnt sig av gjester, sier styrelederen.

– Kafeen er altså veldig væravhengig?

– Ja, til de grader. I dag, når sola skinner, har det vært bra med mennesker innom.

Barnas Dag på tirsdag topper besøksstatistikken på kafeen. Da solgte kafeen mat og drikke for 12.000 kroner.

Gode naboer

– Den dagen hadde vi også et stand som drev med ansiktsmaling. Mange av familiene som besøkte den stakk også innom oss for å få seg noe å spise og drikke.

– Hva er folk flest kjøper?

– Vafler, brus og kaffe. Men vi har også solgt en del varme pølser, til nå litt over 200. Det er ikke så dårlig. Is har vi fortsatt veldig mye igjen av, så vi håper godværet fortsetter slik at folk får lyst på en kald is.

Frivilligsentralen drev også kafeen ved rådhuset i fjor.

– Da var tilgangen av gjester heller sparsom, det har vært mye bedre i år.

– Hva tror du det skyldes?

– Vi har lært av fjorårets feil. Da tok vi inn for lite varer slik at vi gikk tom for noen underveis,og måtte haste på butikken for å kjøpe inn mer. Folk gidder naturlig nok ikke å stå og vente, og går videre. Dessuten har vi to gode naboer, nemlig hoppeslottene. Foreldrene setter seg ofte i kafeen og ser på barna som koser seg i hoppeslottene. Det blir ofte til at de også kjøper seg noe å spise og drikke.

Godt humør

Elin Hansen tror heller ikke at det gode humøret som preger de frivillige som jobber i kafeen skader.

– Selv liker jeg å treffe mennesker, og det gjør de andre også. Kanskje smitter det over på gjestene også, vi møter veldig mange blide og smilende mennesker.

Styrelderen opplyser at kafeen går med overskudd, og det som kommer inn er penger frivilligsentralen sårt trenger.