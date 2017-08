Kirurg er klar for tangentene

Kirurg Børge Ytterstad sammen med en knippe andre musikere er klar for Elvejazzen på Elvelund Camping førstkommende lørdag.

I mer enn ti år har Elvejazzen vært arrangert på Elvelund Camping ved utløpet av Salangselva. Det har vært en populær tradisjon, for fiskere og lokalbefolkning. Årets Elvejazz går av stabelen 5. August. Dr. Ytterstad Kvartett, som ledes av professor emeritus og kirug Børge Ytterstad, har i år hentet inn et knippe av musikere til å opptre sammen med dem.

Medvirker

– Vi har med oss vokalist Nina Sørensen fra Oslo, som egentlig er en utflyttet Skånlending. Hun er en svært dyktig jazz og blues sangerinne, forteller Ytterstad.

Ellers medvirker selvsagt Børge Ytterstad selv på piano, som kaller seg selv for bandets skalpell-mester. Dette utnavnet skyldes hans over 20 år som ambulerende kirurg på TMS, Troms Militære Sykehus.

– På kontrabass har vi Dag Erik Pedersen. Ryktene har gått og går i Oslos jazzkretser. Hvem er denne bassisten fra Vassvika på Senja i Nord-Norge som alle vil ha medi bandet sitt?

Albert Albrigtsen fra Tromsø trakterer tenorsaxofon, inspirert av de gamle store mestere som Lester Young, Coleman Hawkins og Dexter Gordon.

– På trommer har vi Sverre Hogbo, melkebonde fra Målselv. Hvis melka rau-feet hans produserer, har like god melke-kvalitet som trommisbonden leverer perkusjon-kvalitet, ja da må Tine løpe og kjøpe, spøker kirugen.

Spillestil

– Spillestilen for bandet er standardlåter tatt ut av The Great American Songbook. Det vil si at låtene har høy gjenkjennelsesfaktor og er for det meste dansbare. Det er en god tradisjon å invitere musikere og vokalister for eventuell Jam Session etter et par sett, slutter