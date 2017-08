Opptrer på lørdag

På grunn av sykdom må Ourland steppe inn i musikkavdelingen av Senja- Kultur og Fiskefestival.

Det opplyser Krister Viken, som også har en finger med i den nye festivalen som åpner i Gryllefjord i dag.

– På lørdag skulle egentlig Forklædt som Voksen spille i Gryllefjord på festivalen Senja- Kultur og Fiskefestival, men på grunn av sykdom i bandet har de måtte melde avbud. Så i deres sted har jeg booket inn det ikke ukjente Ourland, forklarer Viken, som synes det er utrolig godt jobbet at bandet stiller opp på svært kort varsel.

Overlevd det meste

– Dette er vi veldig glad og takknemlig for. Ourland er jo et band som har opplevd og overlevd det meste. Fra sin glanstid på 70-tallet har de tatt med oss både sounden og repertoaret inn i et nytt århundre.

– Vi kan nå skryte av at vi har 70-årene både foran og bak oss, og vi har gjennom årene lært oss hva som faller i smak hos publikum. Vi spiller perler for de som vil mimre, og for de som liker å danse er gammelrocken bedre enn det meste, sier guttene i Ourland selv.

Publikumsrekord

–Ourland har vært velsignet med ubetinget suksess, og etter at bandet gjorde comeback har de opplevd fulle hus rundt om kring der de har spilt. Fra Finnsnes til Skaland, hvor det ble satt publikumsrekord nylig. Så hittil har det vært reine vekkelsesturneen, mener Krister Viken.

Senja- Kultur og Fiskefestival er en helt ny festival som er etablert i Gryllefjord, der man har brukt noen gamle innslag fra tidligere festivaler samtidig som noen nye er kommet til. Festivalen åpner i dag og holder det gående til og med søndag.