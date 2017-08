Lyst å lære kunst? Her er et gratis tilbud!

Denne helga – og neste helg – er det gratis kunstkurs i Dyrøy for barn og unge i alderen 3-16 år. Fremdeles er det ledige plasser for dem som har lyst til å melde seg på.

Det er andre sommeren på rad at kunstner Synnøve Nupen arrangerer denne type kurs for de yngste. Tilbudet er åpent for deltagere fra alle kommuner, ikke bare fra Dyrøy, og aldersspennet er satt fra tre til seksten år. Om noen yngre eller eldre har lyst til å melde seg på, er de hjertelig velkomne, forteller Nupen. I fjor laget deltagerne greinkuler. I år kan de unge kunstnerne få utfolde seg med alt fra fuglehusdekorering til maling på lerret.

– For å spare litt tid har vi ferdiglagede fuglehus av papp – beregnet til utstilling! Vi dekorerer fuglehus til utsmykningen på Elvetun skole, men de som vil, kan selvsagt også få ta sitt fuglehus med seg hjem, forklarer hun.

Kreativ

I tillegg får deltagerne utfolde seg med farger og pensel, både med akvareller og kulltegning. Såpestøping blir det også, og det er et veldig populært tilbud, vet Nupen av erfaring fra sine tidligere kurs. For deltagerne er det dessuten en spesiell mulighet til å være kreativ med en av områdets kunstnere. Nupen kommer opprinnelig fra Ørsta. Kunstutdannelsen har hun fra Ålesund kunstskole og Grafikskolan i Stockholm. I 2001 mottok hun Norsk Kulturråds debutantstipend. Hennes verk er innkjøpt av flere institusjoner, og hun har hatt en rekke utstillinger.

– Det er ingen som trenger forkunnskaper for å være med på et slikt kurs, forklarer Nupen. Her kan vi alle lære av hverandre og skape spennende uttrykk. At man kanskje også har noe med hjem og får vise frem, er ekstra stas – eller at det nettopp du har laget, blir en del av en utstilling på skolen som flere kan se.

Alternativ

Barnekunstkurset, som arrangeres på Aktivitetshuset i Brøstadbotn, har fått støtte av SalMars kulturfond. Til sammen blir kurset over fem dager – to helger samt én ekstra dag. For mange føles det litt ekstra koselig å trekke i hus med noen inneaktiviteter i regnværet når sommeren er på hell.

– Vi opplevde i fjor at mange syntes at et slikt kunstkurs var et fint alternativ på ettersommeren. Nå kan det kanskje bli en fast tradisjon her i Dyrøy, smiler Synnøve Nupen.