Slipper singel og album

Plateselskapet har klokkertro på det helt nye bandet Hollow Hearts, der ett av medlemmene kommer fra Målselv.

Ida Løvheim fra Målsel er hittil kanskje mest kjent for sitt samarbeidsprosjekt med Johan Aarstein, som duoen kalte for Dylan på Nordnorsk. I vårt område har Løvheim og Aarstein blant annet opptrådt på Kråkeslottfestivalen og Byens Bistro på Finnsnes med dette konseptet.

– Det som først og fremst kjennetegner de fire musikerene i Hollow Hearts er at de er særdeles dyktige til tross for at de ennå er unge mennesker. De skriver noen aldeles nydelige låter. Alle fire har også en solid musikkutdannelse fra Musikkonservatoriet i Tromsø, understreker Kari Westergaard i Westergaard Records.

Singel og album

Aller først skal Hollow Hearts slippe en singel, men det er bare første etappe på veien mot etableringen av ny stemme fra Nord-Norge.

– Hollow Hearts reiser til Store Studio i Bodø i september i år. Der skal de spille inn sitt debutalbum, som etter planen skal lanseres i løpet av våren 2018.

– Har de noen planer om å gjøre opptredener i forbindelse med dette?

– Ja, før de går i studio skal de spille en rekke konserter i nord, blant annet på Musikkfest i Tromsø 19. august og på North Country Fair på Hålogaland Teater 16. september. De snakker om å gjøre en opptreden i Målselv.

– Hvor vil du plassere dem rent sjangermessig?

– Jeg tror ikke at de er interessert å bli plassert i en spesiell bås når det gjelder sjanger. Men det nærmeste er nok roots americana.

– Du har tro på dette bandet?

– Ja, det er derfor vi har inngått et samarbeid med det. Men det er ikke bare vi som har det. De debuterte live i april til stor begeistring blant Tromsøs musikkelskere. Vi gleder oss til deres første singel «Loosing Heart» slippes digitalt i samarbeid med Westergaard Records 4. august i år.

Reidar Ingebrigtsen