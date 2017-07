Kalottspel-ungdommer trår til under Arctic Race

Et 10-talls ungdommer fra Kalottspel skal flere kulturinnslag inne på flyplassen under innkomsten til andre etappe av Arctic Race 11. august.

Leder i kalottspel Inge Martin Helgesen sier til Folkebladet at Kalottspel ble forespurt av Målselv kommune om å bidra under folkefesten på flyplassen 11. august der de meste optimistiske prognosene går på at man venter rundt 20.000 mennesker. I tillegg til at syklistene avslutter andre etappe med å sykle i nesten en halv time på flyplassen før målgang, blir det også avholdt Arctic Race Military Show, som foregår utover denne fredagen.

Sa ja til forespørselen

– Flyshowet og andre etappe av Arctic Race foregår midt under året Kalottspel, og vi har nå sagt ja til forespørselen vi fikk om vi kunne bidra med litt underholdning, sier Helgesen.

Han sier at det selvfølgelig var en utfordring å plutselig skulle komme opp med dette midt under årets Kalottspel som starter 7. august.

– Vi har en gjeng med utrolig dyktige ungdommer som har hatt på et kurs de siste årene, det kurset kaller vi for «Folkband». Dette er ungdommer fra 12 år og oppover, og de er i skrivende stund på vei til en festival i Aberdeen i Skottland.

Skal finn plass til «Folkband»-ungdommene

Helgesen sier at Kalottspel nå skal sy sammen et program som vil passe sammen det som skjer ellers på flyplassen denne fredagen.

- Vi har jo flyshow og innslag fra Hæren, og vi har også musikalske innslag fra Forsvarets Musikk Nord-Norge. Men vi har «dødpunkter» der vi skal finne plass der disse ungdommene fra Kalottspill skal få opptre, sier Kalottsjefen som i januar overtok som leder for Nina Fjeldet.

Helgesen forklarer at i kurset «Folkband» lærer ungdommene å spille i band, med folkemusikk som utgangspunkt.

- Det er spesielt nord-Norsk og svensk folkemusikk vi tar for oss på disse kursene. Når de opptrer de opptrer bruker de akustiske instrumenter - fele, fløyte, bass, og gitar for å nevne noe. Helgesen opplyser at denne gruppa består av mest av jenter, og at mange av dem spiller fele.

Skal skape liv hele dagen

Helgesen sier at ungdommene fra «Folkband»-kurset skal være med og skape liv på flyplassen hele fredagen.

– Vi kan si at de kommer til å ha en rekke «pop up» konserter for publikum hele dagen.

– Det er her vi og Kalottspel må koordinere det som skjer, Flyshowet kan jo fort bety mye lyd, men det blir bruddstykker inn i mellom der vi skal finne innsmett for denne gjengen.

– Det er bare ti dager til de skal opptre. Har disse ungdommene begynt å øve på det de skal framføre?

– Disse ungdommene har drevet på med dette i flere år allerede, og de simpelthen elsker å opptre. De er jo på kurs under Kalottspel, og har blant annet en egen konsert på lørdag 12. august.

Skal finne arena for Kalott-ungdommene

Frank Torkildsen sier at man vil prøve å finne best mulige plasser hvor Kalottspel-ungdomemne kan opptre.

– Vi har en plass der folk får sitteplasser, og vi har en hangar som kanskje vill fylle opp med publikum, og så ha vi et VIP-område for gjester som kommer til Arctic Race der det også kan bli aktuelt at de får opptre.

– Dette er jo en type oppdrag disse ungdommene er nokså vant med. Og dette er en gjeng som er voldsomt spilleglad, og ønsker å opptre så mye som mulig. – Valget av låter har vi ikke rukket å gjøre enda. Men det er basert på norsk og nordnorsk folkemusikk, og slåtter både fra Norge og Sverige.