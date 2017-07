– I en breddefestival bør det være noe for alle

Arrangørene av Finnsnes i Fest satser i år på store arrangementer hver dag under festuka.

Krister Viken, som sitter i teamet som booker artister og band til Finnsnes i Fest, har merket seg at aktivitetsnivået har sunket litt på noen dager i festuka.

– Det har vært tilfelle særlig på onsdag og torsdag, da det tradisjonelt ikke har skjedd så mye på konsertfronten. Men i år kan vi tilby store arrangementer også på disse dagene, lover han.

Nye tilbud onsdag og torsdag - se video her .

Krister Viken kan derfor invitere til det han kaller for en skikkelig dansebandaften onsdag 2. august.

– Da pynter vi det store festivalteltet slik at det skal være skikkelig trivelig der, og får lagt et 200 kvadratmeter stort dansegulv. Som musikkleverandører har vi fått Nord-Norges beste danseband Arctic Band og Contrazt. Sistnevnte er det nærmeste vi kommer store stjerner inn dansebandsjangeren i Norge. De har gitt ut en rekke plater, og er aktuell med et nytt album i disse dager. Vi ser fram til å få dem til Finnsnes, og personlig gleder jeg meg til å høre dem spille, understreker Viken.

Nytt segment

Torsdag 3. august har han sydd sammen et arrangement han kaller for «Urban City», som også er lagt til det store festivalteltet.

– Her er det DJ Møller som åpner ballet. Da blir det fullt kjør med alle de største hitlåtene fra de tre siste tiår. På dette arrangementet medvirker også legende Jørgen Nordeng, kjent fra Tungtvann, Joddski og HanFar, som etter min mening er den beste leverandøren av HipHop-låter her til lands. Med dette har vi fylt to hull i Finnsnes i Fest, og vi er veldig spent på hvordan det blir tatt i mot av publikum. Om folk kommer vet man jo aldri, dette er risikosport på høyt nivå, understreker Viken.

Viken mener at de med disse to arrangementene har imøtekommet et nytt segment i Finnsnes i Fest.

– Onsdag og torsdag sikter vi oss inn på de som vanligvis ikke besøker Finnsnes i Fest, som ikke har lyst til å gå på konsert med Sondre Justad og Eva Weel Skram.

– Forsøker du med dette å gi et tilbud for alle?

– Ja, Finnsnes i Fest er det man kan kalle en breddefestival. Da tenker jeg at i en breddefestival bør det være noe for alle. I vår festival har vi tilbud for barn, voksne og eldre, og nå forhåpentligvis også til mennesker som ikke bryr seg om det andre som skjer i festuka.

Festivalsjef Beate Seljenes kaller scenen som skal etableres i teltet på torget for scene nummer to.

Intimt

– Teltet på torget vil ha plass til 300 mennesker. Det er ganske mange, men det vil likevel bli mer intimt og koseligere her enn i storteltet, sier hun.

Foruten arrangementen som står i programmet ønsker hun at scenen på torget skal være en arena for unge talenter å vise seg fram på under festuka. Til dette har hun fått hjelp av UKM-sjef Odd-Halvdan Jakobsen. Både hun og Viken mener at de kan tilby et godt arrangement for ungdom torsdag 1. august.

– Vi får besøk av Sandra Lyng, Innertier og Daniel Owen. Ingen av disse har opptrådt på Finnsnes før.

– Til slutt det evige spørsmålet om været?

– Været spiller ikke så stor rolle for det som skjer i teltene, der vil det være godt og varmt. Men det er selvsagt mye hyggeligere for alle når været legger godviljen til, svarer festivalsjefen.