Har eget program hele festuka

Pinne har et eget program hver dag under Finnsnes i Fest.

Det opplyser medeier Hugo Nordnes, som understreker at hans program ikke faller inn under det offisielle festprogrammet.

Tilbud

– Under Finnsnes i Fest er det mange flere mennesker enn vanlig på Finnsnes. Vi har også lyst til å tilby disse menneskene noe, og som næringsdrivende er vi jo også forpliktet til å drive butikk når markedet er størst, sier han.

Allerede i helga kjører han et opplegg med duoen Per Øyvind Winther og Fred Jørgen Kampevoll, som også omfatter T-dans på ettermiddagstid.

– Vi har fått lov til å holde åpent og spille musikk helt til klokken to om natten hver dag under festuka. Fra og med onsdag vil det bli reist et telt over uteområdet, da blir det levende musikk og bevertning også der, lover Nordnes. Han vet at mange foretrekker å sitte ute når været tillater det.

– Det meldes om litt nedbør under Finnsnes i Fest, men med telt over utekafeen er ikke det noe problem, mener Nordnes.

Program

Festuka åpner han med pubkveld med DJ, mens det tirsdag er duket for blues og reker.

– Mange savner et bluestilbud under Finnsnes i Fest, det er den etterspørselen jeg forsøker å imøtekomme, forklarer Nordnes.

Onsdag er det duket for festival-Jam i uteteltet, mens det dagen etter er pubkveld med duoen Trinity Party. Duoen besørger også den musikalske underholdningen på fredag.

– Duoen dukker opp igjen på lørdag, men da med full bandbesetning. Det er første hele Bandet til Trinty spiller i vårt område, med de har vært her før som duo.

Lørdag fyres det også opp på den store scenen nede på Pinne.

– Dette er et tilbud som er siktet inn mot ungdommen, som jo har en litt annen musikksmak en voksne, slutter Nordnes.