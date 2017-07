Gir ut eksklusiv plate på yttersida

Tromsøbandene The Modern Times og Sunshine Reverberation slipper en eksklusiv splittsingel.

Sunshine Reverberation og The Modern Times (da under navnet Red Headed Sluts) spilte i fjor på «boutique-festivalen» Leirvaag Musikkfest i Gryllefjord.

Arrangørene var så fornøyd med arrangementet at de like gjerne inviterte de samme artistene tilbake i år, og denne gangen slippes det også en vinylsingel med eksklusive låter fra bandene.

– Dette er jo to av de artigste livebandene jeg vet om, og både de og publikum trivdes i fjor, sier arrangør Johnny Wilhelmsentil iTromsø, som har omtalt saken.

Festival på dugnad

Wilhelmsen håper at rockekonsert på Leirvaag Brygge med tilhørende vinylutgivelse kan bli et årlig arrangement, og han har flere artister han kunne tenke seg å invitere utover på sikt.

– Da jeg spurte Lars Stenholdt som eier brygga om han var med i år også, var han ikke tungbedt, sier han.

Stenholdt bidrar også med soveplass til artistene.

– Foreløpig gjør vi ikke dette for å tjene penger, og alle billettinntektene går rett til bandene. Vi ønsker bare å skape ei kul helg på yttersida, forteller Wilhelmsen.

200 eksemplarer

Robert Dyrnes og Kari Westergaard, som driver vinylsjappa Backbeat i Tromsø, står bak utgivelsen.

– Vi tenkte det var fint å gjøre noe ekstra når gjengen i Gryllefjorden trommer opp til fest, sier Dyrnes.

Platen finnes kun i 200 eksemplarer, hvor halvparten av disse leveres med ekstra innhold som kun vil kunne kjøpes på selve konserten.

– De 100 som selges i Gryllefjord vil ha et eget yttercover, og vil i tillegg inneholde liner-notes fra Johnny Wilhelmsen, samt et spesiallaget fotballkort og noen buttons, forteller han.

Dyrnes opplyser også at ingen av de to låtene er tidligere utgitt.

Fotballflopp

At singelen inneholder fotballkort er langt fra tilfeldig.

– Vårt låtbidrag «Paddy» er en ironisk hyllest til Manchester United-floppen Paddy McNair, forteller Isak Harbitz, som er trommeslager i The Modern Times.

Harbitz erindrer fjorårets tur til Gryllefjord som en kjempebra opplevelse, og forteller at han selv er stor fan av Sunshine Reverberation.

– Siden jeg er inhabil når det gjelder vår egen utgivelse, vil jeg si at de står bak årets beste album fra Tromsø, sier han.

Surkuk

Sunshine Reverberation bidrar med låten «Centipede». Bandets trommeslager Roger Tunheim Jakobsen forventer at så mange som mulig tar turen til Senja på lørdag.

– Det er jo meldt fint vær, så folk kan sove hvor som helst. Jeg håper folk ligger strødd utover på morgenkvisten, sier han.

Jakobsen synes også de to bandene utfyller hverandre bra på samleutgivelsen, og har bare gode ting å si om det andre bandet.

– Red Headed Sluts? Det er utrolig fett med et rockeband som treffer så bredt, samtidig som at til og med «grinete surkuker» som meg selv kan høre på det, sier Jakobsen selvironisk.

Han forteller at han derfor setter sin lit til at The Modern Times trekker mesteparten av publikummet utover.

– Men om det blir utsolgt tar vi selvsagt æren for halvparten, sier Jakobsen.