Fire dager med Senja Kultur- og Fiskefestival

Torsdag 3. august går startskuddet til en ny festival i Gryllefjord, som holder det gående ut uka.

Navnet på festivalen er ny, men den har innslag som man kjenner fra tidligere festivaler i denne bygda. Blant annet Visekvelden på Løven og den tradisjonelle fiskekonkurransen lørdag. Det hele åpnes med turer til blant annet Glæret og Middagstinden.

– Turen til Glæret og Middagstinden er litt krevende, der man må ta seg fram i bratt terreng. For å delta her bør man være i rimelig bra form og ikke ha høydeskrekk, påpeker Helga Alver i Gryllefjord Bygdelag.

Denne dagen åpnes også utstillingen i biblioteket, der utstillerne er Hanna Jakobsen, Eilif Henriksen, Thomas Rasmussen og Roy Alapnes. Randi Antonsen og Ingrid Signy Karlsen stiller ut sine arbeider på Skreien Spiseri, mens Gro Vibeke Wangen viser fram sine ting i sin egen butikk. Dagen avsluttes med pubkveld på Løven med levende musikk av Fesk og Potedes.

Fredag åpnes med en tur til Sandvika. Her er det båtskyss fra nymoloen til Barbogen.

– Fredag får vi også besøk av Elias-båten på nymoloen. Denne dagen er det også diskotek for ungdom på Låven. Det er et rusfritt arrangement som er siktet inn mot unge fra ti til 15 år. Når det gjelder utstillingene så er de åpne hver dag under festivalen, opplyser Helga Alver.

Fredagen avsluttes på Skreien Spiseri, her er det artisten Kenneth Hammer som leverer musikken.

Lørdag

Lørdag er den dagen da skjer absolutt mest under festivalen. Blant annet avviklingen av fiskekonkurransen.

– Her kan både voksne menn og kvinner, delta i fiskekonkuranssen på sjøen, mens det som vanlig også arrangeres fiskekonkurranse for barn på fryserikaia. Det er premier i alle klasser, og premie for største fisken som fanges fra båt er 5.000 kroner.

På programmet denne dagen står også fotballkamper både for barn og voksne på Gryllefjord Stadion.

– Lørdag får vi også besøk av kystvaktskipet KV «Heimdal» og redningsskøyta. De holder åpne skip for alle som ønsker å komme om bord og se hvordan de har det.

Lørdag er også dagen da man kan forsyne seg med godsaker, ikke minst fra havet, på fryserikaia.

Populært

– Der er det mange flinke kokker i sving, og de kan tilby salg av nystekte fiskekaker, nyfisket seimølje, fiskesuppe og grillmat pluss en del annet. Seimølja er veldig populær, og det samme er fiskekakene. Det selges både mat og drikke fra midt på dagen, så ingen behøver å dra hjem for å spise middag, påpeker Helga Alver.

Siste post på programmet denne dagen er fest på Løven. Også denne gangen er det Forklædt som voksen som besørger musikken.

Søndag settes sluttstrek for festivalen for denne gang.

– Da kan vi invitere til en gudstjeneste i gamle, ærverdig Torsken kirke. Den etterfølges av kirkekaffe med stort kakebord på Torskensenteret.

– Er dere fornøyd med programmet?

– Ja, vi mener at det har noe både for små og store. For de som liker å fiske, gå på tur, spille fotball, høre på musikk eller kose seg med god mat er Gryllefjord stedet man bør besøke i neste uke.

For en fullstendig oversikt over alt som skjer har Senja Kultur- og Fiskefestival en egen nettside.