– Ønsker å fortsette å være med å bidra

Tradisjonen tro har også Finnsnes kirke noe å by på under festuka på Finnsnes.

Diakon Kjelrunn Skoglund i Lenvik menighet, som er den som har tatt initiativ til både Internasjonal kafé og konserten, synes at det er viktig at også kirken bidrar med noe til Finnsnes i Fest.

– Hvis vi ikke gjorde det ville det være det samme som å sitte på sidelinjen og ikke foreta seg noe som helst i den uka når veldig mange mennesker kommer til Finnsnes. Vi har bidratt, og ønsker å fortsette med det, fastslår diakonen.

– Hvor lenge har du gjort det?

– Internasjonal kafé var noe jeg tok initiativ til da jeg begynte som diakon i menigheten for 11 år siden. Hvor mange konserter det har vært i tilknytning til den er jeg ikke helt sikker på, men det er i hvert fall fem eller seks.

Som alltid før åpner det med konserten i kirkerommet, som etterfølges av Internasjonal kafé i menighetssalen. I forbindelse med konserten har Kjellrun Skoglund send e-post til flere profilerte artister og musikere.

Sa ja til å medvirke

– Jeg sendte blant annet en e-post til vår dyktige operasanger og pedagog Anne Lise Sollied, som jeg faktisk er litt i slekt med. Hun måtte første sjekke timeplanen sin på det tidspunktet, så fikk jeg svar der hun skrev at hun gjerne ville medvirke i konserten. Jeg må si at slike ting gjør meg varm om hjerte, at slike profilerte scenekunstnere som henne stiller helt gratis på en konsert der inntektene går til et godt formål, understreker Skoglund.

– Hvilket godt formål skal årets konsert og kafé gå til?

– Denne gangen har vi valgt at de skal gå til hjelpearbeidet som Kirkens Nødhjelp driver, og som det er et stort behov for.

Det er satt av 30 mintter i konserttid til Anne Lise Sollied.

– Det er hun som skal avslutte konserten, så denne gangen kan vi vente oss en skikkelig grand finale.

Personen som skal lede publikum gjennom konserten er også en Kjellrun Skoglund er i slekt med.

– Tore Skoglund har sagt ja til å være konferansier, noe jeg selvsagt er veldig glad for. Dette er jo noe han har gjort mange ganger før, og som han behersker på en utmerket måte.

Men diakonen har også sikret seg andre deltakere på konserten.

– I tillegg har Gudrun Falch sagt ja til å medvirke. Hun er jo som vi vet svært dyktig, og som kunne nådd langt hvis hun ville satse hundre prosent på musikk.

Internasjonal

Andre som har sagt ja er Malene Bjørnstad, Tina Angelica Lønnum og Tom R. Johansen og Tore Lind.

Kjellrun Skoglund regner med god pågang til Internasjonal kafé etter at konserten i kirkerommet et avviklet.

– Vår erfaring er at det blir ganske stor pågang i kafeen når vi har en konsert på forhånd. Vi vil derfor også åpne opp lokalene i Kafé Pluss i kjelleren, men de fleste foretrekker jo å være sammen på én kafé.

– På kafeen har du vel som vanlig mye godt å by på?

– Ja, der vil det være deilig mat fra mange forskjellige land. Og selfølge stiller med stort kakebord også denne gangen. Vi jobber også med å få på plass et team som kan passe små barne mens foreldrene er på konsert og kafé.