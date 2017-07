Frivillig innsats for at andre skal ha det trivelig

Frivillig innsats skal fikse to av innslagene under årets Finnsnes i Fest.

I en årrekke har Seniorkoret stått som arrangør av eldredagen under Finnsnes i Fest med et arrangement som de kalte for «Syng Med oss». Men i fjor gikk Frivilligsentralen for første gang inn både som arrangør av eldredagen og som driver av utendørskafeen ved rådhuset.

– Grunnen til at vi har overtatt kafédriften og avviklingen av eldredagen er at ledelsen i Finnsnes i Fest har spurt oss om vi kunne gjøre det. Vi tok på oss dette i fjor, og FiF-ledelsen vil gjerne at vi skal fortsette med det, forklarer styreleder Elin Hansen i Frivilligsentralen i Lenvik.

Kafeen ved rådhuset skal holde åpent hver dag under Finnsnes i Fest. Der kan man blant annet by på kaffe, vafler, varme pølser, is, brus og juice.

– Vi håper jo på bedre besøk i kafeen vår i år. I fjor dukket mange opp på Barnas Dag, mens besøket var noe beskjedent resten av festuka, sier styrelederen.

Hun råder de som har tenkt til å stikke innom kafeen til ha kontanter på seg.

– Vi har bare en betalingsterminal, men om vi får benytte den på kafeen er litt usikkert. Vi skal prøve å ha en slik løsning på plass, men i tilfelle det ikke går må vi drive salg med kontanter.

Mer intimt

Når det gjelder hovedansvaret for eldredagen, som i år arrangeres onsdag 2. august, så er det overlatt til daglig leder Tommy Myklebust ved frivilligsentralen.

– Vi ble spurt av Finnsnes i Fest-ledelsen om vi ville ha dette arrangementet i det store festivalteltet på den tidligere parkeringplassen for Kiwi eller i et noe mindre telt på torget. Vi valgte torget i år fordi festivalteltet blir for stort. Det møtte over 100 mennesker i fjor, likevel virket det tomt der på grunn størrelsen på dette teltanlegget, forklarer Elin Hansen.

Men det vil ikke være plassmangel på torget heller.

– I det teltet er det plass til 300 mennesker. Vi tror at det vil være mer intimt og koselig der enn i det digre festivalteltet, sier Tommy Myklebust.

Musikk hører også med på eldredagen.

– Der har vi fått en duo som bare kaller seg Trond & Jan, og som har stor erfaring i slik underholdning. Aktivitetslederen ved Finnsnes Omsorgssenter, der duoen har opptrådt flere ganger, anbefaler dem på det varmeste, påpeker Myklebust.

Åpner

Det er Tommy Myklebust som skal åpne arrangementet på torget.

– Du pleier å være litt på kanten. Vil du være det på eldredagen også?

– Det vil han sikkert, svarer Elin Hansen.

– Jeg tror ikke jeg skal forsøke å gå i fotsporene til Ole Berntsen, som er en mye bedre historieforteller enn meg. Jeg skal ønske velkommen og si noen får ord, det tror jeg holder lenge, svarer Myklebust selv.

– Dere har jo erfaring med å arrangere ting for seniorer?

– Ja, blant annet i Silsandhallen, og med så mange flinke mennesker som har lyst til å gjøre en frivillig innsats for at andre skal ha det mest mulig trivelig tror jeg vi skal komme veldig godt i fra det også denne gangen, mener Tommy Myklebust.