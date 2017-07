– Med humor både for små og store

Også i år er arenaen Barnebyteatret skal opptre stedet ved gapahuken i parken like ved Finnsnesvannet.

– Men skulle været slå seg vrang en dag eller flere har vi en backup, som er auditoriet i Kunnskapsparken. Vi håper jo at så ikke skjer, for det aller beste stedet for et slik teater er ute, sier Herman Hovda Lien. Det har vært litt til og fra som barnebyteaterskuespiller for hans del.

Tredje gang

– Jeg var med første gang for fem år siden, men ikke hvert år. Dette vil være tredje gang jeg er med i en oppsetning av Barnebyteatret.

– Hvor mye er dere skuespillere med på å påvirke det ferdige resultatet?

– Vi har alle være spesielle oppgaver. Men la det være sagt med én gang at uten Jeanette Solbakken ville det ikke blitt noe teater. Det er hun som er hovedskribenten av manus. Hun gjør det meste, og er gull verdt for Barnebyteatret.

– Hvilke spesielle oppgaver har dere to bortsett fra å være skuespillere?

– Tuva har også ansvaret for sminke, mens jeg er medprodusent og presseansvarlig. Det er derfor jeg ringte deg.

Meldte seg frivillig

Tuva Simonsen var også med i fjorårets forestilling.

– For noen år siden var jeg med i en forestilling. Det ble med det helt til i fjor da jeg fikk lyst til å være med igjen, og spurte Jeanette om hun trengte en skuespiller, forteller hun.

– Når begynte dere å arbeide med årets oppsetning?

– I begynnelsen av juni. Men Jeanette Solbakken og Sondre Aleksander Larsen, som har skrevet manuset, begynte med dette allerede i april.

– Er alt klappet og klart til premieren?

– Manuset og selve handlingen er klar. Men det er nå den egentlig jobben begynner med å smi den sammen ned til den minste detalj. De to siste ukene øver vi stort sett hver eneste dag, svarer Hovda Lien.

Litt for alle

Tuva Simonsen og Herman Hovda Lien mener at «Den hemmelig kofferten» har noe både for små og store.

– Det er klart at det er barn som er hovedmålgruppa vår. Barn fra seks til 100 år, som Jeanette pleier å si. Men denne forestillingen inneholder også humor som er myntet på voksne. Vi regner derfor med at voksne vil le på steder der barn ikke gjør det, forklarer Herman Hovda Lien.

– Den har altså humor, men er den spennende?

– Vi synes at den er akkurat passe spennende til at barn ned i seks år kan se den. For de aller minste kan det bli veldig spennende.

– Det dreier seg altså om en koffert?

– Ja, og en veldig hemmelig koffert som karakterene i historien finner i skogen. Spørsmålet er hvem som har lagt den der, og hva den inneholder, svarer Tuva Simonsen.

Fjorårets forestilling «Pelle Pirat og Spøkelset ble sett av 900 mennesker.