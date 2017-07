Screenshot This spiller på taket

Når sykkelrytterne passerer Medby i Salangen spiller Finnsnes-bandet Screenshot This på taket av gammelbutikken.

En av initiativtakerne til konserten er Kjell Ivar Martinussen i Salangen.

Konsert på taket

– Det er litt tilfeldig at vi kom på akkurat dette. Vi hadde lyst til å gjøre noe og endte på denne konserten. Så her blir det ballonger og konsert for dem som kommer. Så skal vi prøve å få til litt mat og drikke til de som kommer. Vi prøver å få dette til begge dagene under Arctic Race. I hvert fall kjører vi i gang 10. august. Jeg håper på at mange møter opp. Men det blir nok litt væravhengig, sier Martinussen.

– En veldig god mulighet

– Vi ser jo på dette som en veldig god mulighet til å bli mer kjent. Det skal jo sendes på TV i 180 land. Det finnes vel ikke bedre mulighet enn det her. Vi gleder oss, sier Fredrik Fjærvoll fra Salangen, ett av medlemmene i bandet.

– Vi har ikke bestemt hva vi skal spille. Sykkelrittet er jo forbi i løpet av ett minutt eller noe sånt. Vi må sørge for å være synlige og vi har ordna lydmann og skikkelig lydutstyr. Kanskje vi inviterer noen opp på taket om vi får lov, sier han.

– Kommer det noen nye låter fra taket på Medby?

– Vi har nettopp sluppet ut et album. Og vi lager nye låter hele tiden. Den siste var i helga. Der kommer låter fra albumet, men det kan godt komme en eller kanskje to nye låter også, sier Fjærvoll.

– Helt sjukt bra

Screenshot This spilte seg helt til topps i Bandwagon-finalen 2015 med låten «Sunlight» Da innkasserte de et Ramp-stipend på 250.000 kroner, 100.000 kroner fra Sparebank 1 SMN, mentorstipend til en verdi på 60.000 og et to ukers faglig opphold på Rock City.

– Det var ett band som var helt sjukt bra. Nemlig Screenshot This, sa Åge Aleksandersen da han kunngjorde hvem som ble vinner, ifølge Namdalsavisa.