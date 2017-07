– Finnsnes i Fest er et fint utstillingsvindu for klubben

Gammelhorken Veterankjøretøyklubb klar for Finnsnes i Fest.

Eieren av Finsnes Gaard har selv vært medlem i Gammelhorken Veterankjøretøyklubb siden den ble startet.

– I oppstarten hadde den ikke noe navn, og besto bare av en håndfull mennesker som var interessert i ta vare på og stelle med gamle biler og kjøretøy. Nå er det jo forlengst blitt en organisert veteranbilklubb med en rekke dyktige mennesker som medlemmer, påpeker Hans-Kristian Sørensen, og fortsetter:

– For min del har det vært litt til og fra. Jeg har ikke vært medlem hele tiden, andre ting har krevd full oppmerksomhet. Men nå er jeg altså tilbake i medlemsmassen igjen.

– Hva synes du om Finnsnes i Fest som utstillingsarena for Gammelhorken?

– Jeg synes at Finnsnes i Fest er fint utstillingsvindu for klubben, men det er ting vi kan gjøre bedre. Jeg mener at alle som stiller ut bilene sine burde ha en plakat i bilvinduet der data og opplysninger om dem står listet opp. Det er jo noe alle kan lage selv i våre dager.

Sørensen har også merket seg at veteranbiler er veldig populære som befordringsmiddel for brudepar.

– Personlig er jeg blitt spurt om å frakte brudepar flere ganger, men har ikke hatt anledning til det. Men etterspørselen er stor så jeg synes at klubben vår på en aller annen måte bør opplyse hvem av medlemmene som er interessert i å ta slike oppdrag.

Populær utstilling

Nestleder Erling Bjørnar Karlstad i Gammelhorken Veterankjøretøyklubb synes også at Finnsnes i Fest er en fin utstillingsarena.

– Når været er rimelig bra er det ganske folksomt rundt bilene som stilles ut. Det er populært og tydeligvis noe som mange er interessert i, sier han.

– Hvor mange av dere pleier å stille på Finnsnes i Fest?

– Det er veldig væravhengig. Er været bra kan det komme ganske mange. Er været dårlig kommer det ikke fullt så mange.

– Er de kanskje redd for at kjøretøyene skal bli skitne?

– Tja, si det. Kanskje de i likhet med resten av dem som kommer på Finnsnes i Fest foretrekker godt vær.

– Hvor mange medlemmer har dere i dag?

– Omlag 180. Heldigvis er det også kommet damer og yngre folk til. Medlemmene våre er fra Tønsberg i Sør til Tromsø i nord, så det geografiske spennet et stort.

Arena

Veterankjøretøyene i Gammelhorken har vært stilt ut flere steder i sentrum under Finnsnes i Fest.

– Jeg har hørt at vi i år har fått tildelt plassen mellom Fredheimgården og Peppes Pizza, så får vi se hvordan det blir.

– Har du selv mange veteranbiler?

– Ja, både jeg og min samboer har det. Jeg er blant annet eier av en Ford Anglia. På en tidligere utstilling kom en dame bort og så på den. Jeg fikk henne til å sette seg inn i bilen, men etter at hun hadde satt seg inn måtte hun tørker tårer. Noe hun begrunnet med at hun hadde så mange gode minner om en tilsvarende bil fra sin egen barndom og ungdom.