Deler ut kulturmidler

Det er utdelt midler til kultur, idrett og frivillig arbeid i Tranøy kommune.

Tranøy kommune og SalMar Nord AS har foretatt fordeling fra SalMar kulturfond Tranøy for 2017. I år utgjør dette fondet kr. 160.000, og det kom inn mange søknader til fondet. Målsettingen med kulturfondet er å styrke satsingen på kultur og frivillig arbeid i Tranøy, og tiltak rettet mot barn, ungdom og grendeutvikling er prioritert ved tildeling av midlene.

– Vi synes det er positivt at SalMar bidrar til kulturlivet i Tranøy med eget kulturfond i tillegg til stor næringsaktivitet i kommunen, sier ordfører Jan Fredrik Jensen i Tranøy.

Støttes

Hovedområder som er prioritert ved tildeling av SalMar kulturfond i 2017 er idrett og fysisk aktivitet for de unge og festivalstøtte for større arrangement i Tranøy

Blant de som er innvilget støtte er Sør-Tranøy idrettslag som er innvilget 20.000 kroner. Tilskuddet skal bidra til å dekke innkjøp av mål, fornying av banemerkingsutstyr og transport for lagene til fotballturneringer. Sážža Senja Natur- og Kultursenter er 30.000 kroner i støtte til kulturbase med blackbox og intimscene.

– Festivalstøtte i Tranøy er grendeutvikling i praksis, og er viktig for tilhørighet og identitet, og er møteplasser for de som bor i kommunen, i alle aldre. I tillegg er disse festivalene viktige for de som har flyttet ut av kommunen, og for de som har fritidsboliger i Tranøy, påpker Jensen.

Følgende festivaler er innvilget støtte fra SalMar kulturfond. Vangsvik Open får 10.000 kroner, Hurrafestivalen i Vangsvik ved BL Varden får 10.000 kroner, Tranøydagan ved Tranøy kirkeforening får 15.000 kroner.

Andre

Koret Kor Flott tildeles også 10.000 kroner, som skal gå til en konsert i Stonglandet kirke i høst-. Dette er en samarbeidskonsert med kor og profesjonelle musikere, lys og lyd ,som involverer mange deltakere og ulike aldersgrupper.

I tillegg er Fresk Ungdom innvilget 20.000 kroner i støtte, som skal gå til band oppbacking i stedet for playback.

Øvrige tiltak som er innvilget søtte er Rødsand Velforening med 20.000 kroner til opparbeiding av familiepark og Tranøy Kystlag med 7.000 kroner.

– Det gjenstår 18.000 kroner til tildeling, og lag og foreninger oppfordres til å søke på disse midlene, opplyser Jan Fredrik Jensen.